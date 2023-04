Legendarny tenisista dosadnie o Idze Świątek. Tak ocenił jej grę

Iga Świątek bryluje na szczycie światowego rankingu WTA nieprzerwanie od niespełna roku. Choć w ostatnich miesiącach jej dorobek punktowy nieco zmalał, to wciąż bezpiecznie prowadzi nad drugą Aryną Sabalenką. Polka musiała wycofać się z dwóch poprzednich turniejów w Miami oraz Billie Jean King Cup z powodu kontuzji mięśni międzyżebrowych, której nabawiła się w trakcie Indian Wells. Już wkrótce powinna wrócić do gry, a na jej występy oczekują największe legendy tenisa.

Andy Murray docenił Igę Świątek

Zajmujący obecnie 52. pozycję w rankingu ATP Andy Murray najlepsze lata sportowe prawdopodobnie ma już za sobą. 35-latkowi udało się dotrzeć do finału turnieju w Dosze, gdzie okazał się gorszy od Daniła Miedwiediewa. Następnie odpadał odpowiednio w 1/16 Indian Wells oraz pierwszych rundach Miami ATP i Monte Carlo ATP. Brytyjczyk regularnie śledzi poczynania nie tylko rywali z kortu, ale też damskie zmagania i nie pomija meczów Igi Świątek.

Jakiś czas temu, kiedy 21-latka z Raszyna regularnie wygrywała pojedynki i odprawiała z kwitkiem każdą przeciwniczkę, Andy Murray napisał w mediach społecznościowych na jej temat krótko, ale zwięźle: „Ona jest inna”, dając do zrozumienia, jak dużą radość dają mu występy Polki. Tym razem również pokusił się o kilka słów skierowanych pod adresem polskiej tenisistki podczas wywiadu dla „Eurosportu”. Brytyjczyk bardzo docenił umiejętności „jedynki” WTA. – Uwielbiam oglądać Igę Świątek, świetnie porusza się po korcie i świetnie uderza – mówił.

Iga Świątek wraca do gry

To już niemal pewne, że raszynianka pojawi się podczas turnieju WTA 500 w Stuttgarcie, który rozpocznie się 15 kwietnia. Będzie to jej pierwszy występ od chwili leczenia kontuzji. Zawody te ma potraktować jako przygotowania do drugiego w tym roku turnieju Wielkiego Szlema, Rolanda Garrosa, który zwyciężyła w 2022 roku. Niemniej forma naszej tenisistki nie jest już tak pewna, jak przed rokiem. Jej głównymi przeciwniczkami do triumfu będą m.in.: Aryna Sabalenka, Jelena Rybakina, Ons Jabeur, Emma Raducanu czy Caroline Garcia.

