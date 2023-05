Iga Świątek nie chce polskich utworów na meczach. Dziennikarz zdradził, dlaczego

W sobotę 6 maja Iga Świątek zmierzy się z Aryną Sabalenką w finale WTA 1000 w Madrycie. Jakiś czas temu pierwsza rakieta świata w felietonie dla BBC wyznała, że lubi słuchać muzyki i nawet ma słuchawki na uszach, kiedy czeka na sygnał do wyjścia.

„Słucham playlisty, którą stworzyłam na początku tego sezonu, by nakręcić się przed meczem” – napisała tenisistka.

Meczowa playlista Igi Świątek

Iga Świątek głównie słucha rocka, a na jej playliście meczowej znajdują się utwory Led Zeppelin, AC/DC, Gorillaz i Pearl Jam. W wywiadzie z 2021 roku z dziennikarzami radiowej Jedynki pierwsza rakieta wyznała świata ma zróżnicowany gust, bo na co dzień słucha m.in. Bajmu czy Manam.

W trakcie przerw podczas ostatniego meczu 1/8 finału WTA Madryt z Jekateriną Aleksandrową polscy kibice mogli usłyszeć lokalne hity, takie jak „Marcepan” wokalistki Sanah, czy „Superhero” od Viki Gabor.

Iga Świątek zwróciła się z prośbą do osoby odpowiedzialnej za muzykę

Jak zdradził dziennikarz Canal+ Żelisław Żyżyński na to, co puszcza odpowiedzialna za oprawę muzyczną osoba postanowiła zareagować Iga Świątek i zwróciła się z prośbą do osób za to odpowiedzialnych. „Oto DJ Mar, która odpowiada za oprawę muzyczną na Manolo Santana Stadium. Zapytaliśmy ją o polskie przeboje, które było słychać podczas meczów Igi w Madrycie” – napisał dziennikarz na swoim Twitterze.

„Co się okazało? Iga podziękowała, ale poprosiła, by polskich hitów nie puszczać, by jej nie wyróżniać na tle innych” – wyjawił Żelisław Żyżyński.

Finał Madryt Open odbędzie się w sobotę 6 maja o godz. 18:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać w TV na antenie Canal+ oraz w Internecie w serwisach streamingowych online, np. Canal+ Online.

