Magdalena Fręch powtórzyła sukces z Madrytu. Siostra wielkiej tenisistki pokonana w Rzymie

W ostatnim czasie Magdalena Fręch notuje bardzo dobry czas w swojej karierze. Dobre wyniki podczas WTA 1000 Madryt sprawiły, że zanotowała awans o sześć pozycji w rankingu WTA i obecnie plasuje się na 94 lokacie.

Dobra gra Magdaleny Fręch w WTA 1000 w Madrycie

By dostać się do hiszpańskiego turnieju, Magdalena Fręch musiała przejść kwalifikacje. Po drodze do głównej drabinki polka pokonała Olgę Danilović z Serbii 2:1, następnie zwyciężyła z Bolsovą Zadinov.

W pierwszej rundzie WTA 1000 Madryt Biało-Czerwona triumfowała nad wyżej notowaną Jasminą Paolini 2:0. W drugiej rundzie tego turnieju już nie było tak łatwo, bo naprzeciwko tenisistki stanęła Jessica Pegula, która tego dnia była lepsza.

WTA 1000 Rzym: Magdalena Fręch przebrnęła kwalifikacje

Póki co Magdalenie Fręch idzie równie dobrze podczas WTA 1000 w Rzymie, co podczas turnieju w Madrycie. W pierwszym etapie kwalifikacji 25-latka stanęła naprzeciwko Federici Urgesi i mimo kłopotów w pierwszym secie pokazała klasę i najpierw odrobiła stratę i zwyciężyła, a w drugim secie zaliczyła tzw. bajgla, czyli triumf do zera.

W drugim meczu kwalifikacyjnym Polka zmierzyła się z Rosjanką Poliną Kudiermietową. 20-latka jest młodszą siostrą Weroniki Kudiermietowej, która jest jedną z lepszych tenisistek na świecie.

Magdalena Fręch – Polina Kudiermietowa o awans do drabinki WTA 1000 Rzym

Faworytką tego spotkania była Magdalena Fręch, która jest bardziej doświadczona od młodej Rosjanki, ale to ona lepiej zaczęła, bo już na starcie przełamała swoją rywalkę. Polka na szczęście wzięła się w garść i już ten błąd się nie powtórzył, w czym wydatnie pomagały liczne błędy po stronie przeciwniczki. Koniec końców w niecałe 30 minut polska tenisistka wygrała sześć gemów z rzędu i zatriumfowała 6:1 w pierwszym secie.

Druga partia już nie była tak jednostronna, bo 20-latka zaczęła popełniać mniej błędów, które zaczęły dawać jej punkty. Mimo to doświadczenie Magdaleny Fręch wzięło górę i Polina Kudiermietowa musiała uznać wyższość Polki w tym secie 2:6, a w całym meczu 0:2. To drugi turniej rangi WTA 1000 z rzędu, do którego Magdalena Fręch wchodzi do głównej drabinki z kwalifikacji.

