Rosyjski tenisista grzmi po aferze Sabalenki z Kostiuk. Chce kary dla Ukrainki

Przypomnijmy – jeszcze przed meczem Aryny Sabalenki z Martą Kostiuk Ukrainka zapowiedziała, że nie ma zamiaru podawać ręki sportowcom z Białorusi i Rosji. To oczywiście jej forma manifestu w związku z wojną, która toczy się w Ukrainie. Po zakończonym meczu 20-latka dopięła swego, jednak jej zachowanie bardzo nie spodobało się trybunom, które głośno ją wybuczały. Ta pozostała niewzruszona i po spakowaniu swoich rzeczy opuściła kort. Co ciekawe, Białorusinka stanęła w jej obronie, twierdząc, że rozumie jej reakcję. Teraz głos w tej sprawie zabrał Rosjanin.

Rosyjski tenisista chce kary dla Marty Kostiuk

Pojedynek Aryny Sabalenki z Martą Kostiuk odbył się w niedzielę, 29 maja. Białorusinka bez większych problemów pokonała przeciwniczkę 6:3, 6:2, po czym doszło do omawianej sytuacji. Rosyjski tenisista Andriej Czesnokow stwierdził, że kibice słusznie postąpili wygwizdując Ukrainkę i domaga się jej ukarania. Dodał też, że w jego opinii sport powinien trzymać się z dala od polityki.

— Uważam, że kibice słusznie wygwizdali Kostiuk. Moim zdaniem władze WTA powinny ukarać ją za niesportowe zachowanie, to niedopuszczalne. Sabalenka nie zrobiła jej żadnej krzywdy, jest tylko sportowcem i bierze udział w turnieju na takich samych zasadach, jak pozostali — cytuje słowa Rosjanina serwis express.ru.

Aryna Sabalenka broni Marty Kostiuk

Zdaniem Aryny Sabalenki zachowanie Marty Kostiuk było całkowicie zrozumiałe. Podczas pomeczowej konferencji prasowej Białorusinka stwierdziła, że „nikt normalny nie popiera wojny” i Ukrainka nie zasłużyła, by zostać tak potraktowaną przez kibiców.

– Wyobrażam sobie, jak podają nam rękę, a potem co się z nimi stanie od strony ukraińskiej. Rozumiem to. I rozumiem, że to nie jest taka osobista niechęć. Myślę, że prawdopodobnie nie... raczej nie. Myślę, że ona nie zasługuje na to, by, tak, opuścić kort w ten sposób – mówiła wiceliderka światowego rankingu WTA.

