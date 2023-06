Fatalne wieści dla Huberta Hurkacza. Ranking ATP wszystko pokazuje

Jak co poniedziałek organizacja Association of Tennis Professionals zaktualizowała światowy ranking tenisistów. W czołówce rankingu ATP nie doszło do wielu zmian. Na prowadzeniu wciąż utrzymuje się Novak Djoković z dorobkiem 7595 pkt, a tuż za nim jest 20-letni Hiszpan Carlos Alcaraz, który traci do niego 420 oczek. Podium zamyka Daniił Miedwiediew (5845 pkt).

Najnowszy ranking ATP. Duży spadek Huberta Hurkacza

Dalej swoje miejsca zachowali Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Holger Rune, Andriej Rublow, Taylor Fritz i Jannik Sinner. Do wielu roszad doszło od miejsc 11 – 17. Frances Tiafoe, który po zwycięstwie z Jan-Lennardem Struffem w finale turnijuATP w Stuttgarcie dostał zastrzyk 250 punktów, które pozwoliły Amerykaninowi uzbierać 3085 „oczek” i awansować na 10. lokatę w najnowszym rankingu ATP. Reprezentant USA wyprzedził Rosjanina Karena Chaczanowa i Felixa Auger-Aliassimena.

Ostatnie wyniki Huberta Hurkacza sprawiły, że stracił 375 punktów względem ostatniego rankingu. Niestety to oznacza spadek z 14. miejsce aż o trzy pozycje. Wrocławianin z dorobkiem 2060 „oczek” plasuje się na 17. lokacie. Polaka wyprzedzili Borna Corić, Tommy Paul i Lorenzo Musetti, co ciekawe tylko Włoch „zarobił” 35 pkt. Mimo straty przez Chorwata 125 pkt i Amerykanina 70 pkt ich dorobek był na tyle wysoki, że pozwoliło to wyprzedzić naszego rodaka.

Następni Polacy znajdują się dopiero w trzeciej „setce”. Na 218 miejscu plasuje się Kamil Majchrzak, któremu test antydopingowy dał wynik pozytywny. Z kolei Daniel Michalski i Kacper Żuk zajmują kolejno 272 i 275 miejsce.

Najnowszy ranking ATP

Ranking ATP Miejsce Imię i nazwisko Kraj pochodzenia Liczba punktów 1. Novak Djoković Serbia 7595 2. Carlos Alcaraz Hiszpania 7175 3. Daniił Miedwiediew Rosja 5845 4. Casper Ruud Norwegia 4960 5. Stefanos Tsitsipas Grecja 4875 6. Holger Rune Dania 4375 7. Andriej Rublow Rosja 4000 8. Taylor Fritz Stany Zjednoczone 3515 9. Jannik Sinner Włochy

3300 10. Frances Tiafoe USA 3085 17. Hubert Hurkacz Polska 2060

