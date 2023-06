Sensacja w meczu Polki. Jest ćwierćfinał przed Wimbledonem!

Warto dodać, że Magdalena Fręch na kortach w Birmingham jest nierozstawiona. W czwartek uporała się jednak turniejową "ósemką". Sorana Ciristea to obecnie 38 tenisistka rankingu WTA. Sklasyfikowana na 72 miejscu łodzianka ograła jednak Rumunkę w trzech setach, wygrywając 6:3, 6:7(1), 6:4.

Życiowy sezon dla Magdaleny Fręch

Warto docenić to, jak w 2023 roku radzi sobie nasza trzecia w hierarchii (po Idze Świątek i Magdzie Linette) singlistka. Fręch przebojem weszła do czołowej setki rankingu WTA. Jak pokazuje przykład turnieju w Birmingham, Polka nie zamierza się zatrzymywać. Z pewnością łodzianka po wejściu do najlepszej ósemki turnieju w Anglii ponownie przesunie się na światowych listach.

Czwartkowe starcie miało swoją dramaturgię. Mecz był przerwany ze względu na opady deszczu. Te uniemożliwiają granie na kortach trawiastych, dlatego obie tenisistki wróciły do grania po przymusowej przerwie. Ostatecznie trwała ona około dwóch godzin.

Duży sukces Polki tuż przed startem Wimbledonu?

Po wznowieniu gry zawodniczki zaczęły rywalizację w piątym gemie drugiego seta. Tego pierwszego na swoim koncie zapisała Polka. Fręch mierzyła się jednak z dużo wyżej notowaną rywalką, która nie zamierzała przedwcześnie żegnać się z turniejem. Było to widać zwłaszcza w tie-breaku, który ostatecznie Ciristea wygrała wysoko 7:1.

Łodzianka potrafiła jednak wrócić na właściwą, zwycięską ścieżkę. Po efektownych dwóch returnach szybko przełamała Rumunkę już w pierwszym gemie trzeciego seta. Chwilę później wybroniła się z nacisku przeciwniczki, broniąc break point i ostatecznie wychodząc na 2:0 w najważniejszym secie.

Ostatecznie mecz zakończył się przy drugiej piłce na zamknięcie spotkania. Fręch dzięki wygranej w ćwierćfinale zmierzy się z jedną z dwóch bardzo znanych tenisistek. Będzie to zwyciężczyni pojedynku pomiędzy Venus Williams, legendzie tego sportu, a solidną Łotyszką Jeleną Ostapenko. Warto dodać, że Fręch w drugim kolejnym turnieju w tourze WTA zagra w ćwierćfinale. Widać, że forma przez wielkoszlemowym Wimbledonem wzrasta.

