Iga Świątek dzisiaj wraca do gry. To ostatnia prosta przed Wimbledonem

Od 4 kwietnia 2022 roku Iga Świątek jest liderką rankingu WTA. Polska tenisistka w obecnym sezonie mocno czuje nacisk konkurentek, w szczególności Aryny Sabalenki. Świątek skutecznie broni jednak miana najlepszej zawodniczki świata. Świadczy o tym, chociażby zwycięstwo na kortach wielkoszlemowego Rolanda Garrosa w Paryżu.

Iga Świątek wraca do gry, szybkie przygotowania do Wimbledonu

Środek roku to w tenisowym kalendarzu czas na grę na kortach trawiastych. Docelową imprezą dla pań i panów jest nadchodzący wielkimi krokami Wimbledonu (3-16 lipca). Legendarny turniej to niezdobyty skalp w karierze Świątek. Polka w przypadku turniejów zaliczanych do Wielkiego Szlema zwyciężyła trzykrotnie na mączce Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023) oraz raz na twardej nawierzchni w US Open (2022).

Świątek zaliczy błyskawiczne przygotowania do krótkiego trawiastego sezonu. Polka zagra w jednym turnieju przed rozpoczęciem wielkoszlemowej rywalizacji w Londynie. Już od poniedziałku (tj. 26 czerwca) Świątek zagra w Bad Homburg. W niemieckim mieście położonym niedaleko Frankfurtu nad Menem rozgrywany jest turniej WTA 250.

Pierwszą przeciwniczką polskiej mistrzyni będzie Tatjana Maria. Mająca 35 lat reprezentantka gospodarzy to zawodniczka, która ma polskie korzenie. Najwyżej w historii swojej tenisowej kariery była sklasyfikowana na 46 miejscu rankingu WTA. Jej największym sukcesem jest półfinał Wimbledonu z ubiegłego roku.

twitter

O której i gdzie swój mecz Iga Świątek – Tatjana Maria?

Polka będzie musiała uważać na poniedziałkowy mecz z niżej notowaną rywalką. Maria może bowiem pochwalić się lepszym wynikiem w Wimbledonie, co sugeruje, że to właśnie na kortach trawiastych – w przeciwieństwie do Świątek – czuje się najlepiej.

Pierwsze spotkanie Polki na turnieju w Bad Homburg będzie ostatnim z zaplanowanych na poniedziałek. Organizatorzy przewidują, że Świątek z Marią wyjdą na kort około godziny 18:00. Gdzie oglądać mecze Polki? Rywalizację w cyklu WTA najczęściej pokazuje Canal + Sport. Pojedynki będą też dostępne na niemieckim Eurosporcie.

Czytaj też:

Rośnie konkurencja Idze Świątek. Była pierwsza rakieta świata zapowiedziała powrótCzytaj też:

Szczere wyznanie Aryny Sabalenki. „Płakałam jak dziecko, nie mogłam mówić”