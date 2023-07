Wyjątkowe słowa legendy tenisa o Idze Świątek. Wskazał jej duży atut

Iga Świątek bardzo dobrze rozpoczęła tegoroczny Wimbledon, pokonując Chinkę Lin Zhu 6:1, 6:3. Pozostałe rywalki Polki, tj. Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina również znakomicie spisały się w swoich pierwszych spotkaniach, co oznacza, że czeka nas znakomita i zacięta rywalizacja do końca turnieju. Eksperci oraz legendy tenisa wskazują na swoje faworytki i faworytów, a wśród najczęściej wymienianych nazwisk padają Iga Świątek i Novak Djoković. Niczego nie można być pewnym, ale Mats Wilander twierdzi, że Polka ma wszelkie predyspozycje, by wygrać.

Legendarny tenisista wierzy w triumf Igi Świątek na Wimbledonie

Siedmiokrotny triumfator wielkoszlemowych turniejów, Mats Wilander może mieć pewien niedosyt, ponieważ jedynym pucharem zawodów Wielkiego Szlema, którego nie udało mu się wznieść, jest właśnie ten za zwycięstwo w Wimbledonie. Iga Świątek trzykrotnie wygrywała Rolanda Garrosa oraz raz US Open, zatem do kompletu brakuje jej również triumfu w Wimbledonie oraz Australian Open. Szwedzki były tenisista twierdzi, że raszynianka prędzej czy później stanie się faworytką do zwycięstwa w brytyjskim turnieju.

– Z pewnością stanie się główną faworytką do zwycięstwa na Wimbledonie na przestrzeni lat. W zeszłym roku miała passę zwycięstw, później przyjechała tutaj i w pewnym momencie przegrała. Jednak w tym roku wygląda dobrze. Chodzi o jej nastawienie – cytuje słowa Matsa Wilandera serwis tennisupdate.com.

Mats Wilander: Iga Świątek już jest jedną z faworytek

Polka przyznała, że czuje się zdecydowanie lepiej na kortach trawiastych, ponieważ zagrała wcześniej kilka meczów na trawie, dzięki czemu wyeliminowała wcześniej popełniane błędy, a jednym z nich było przestawienie się ze ślizgów na mniejsze kroczki przed odbiciem piłki. Mats Wilander twierdzi, że raszynianka już teraz może zwyciężyć Wimbledon dzięki swojemu wyjątkowemu nastawieniu.

– Jej nastawienie musi być takie, że przyjeżdża jako jedna z faworytek. Wmówienie sobie tego nie jest łatwe. Ona już jest jedną z faworytek, a korty w tym roku nie wyglądają na tak śliskie, co również pomoże Idze. Sama powiedziała, że czuje się o wiele bardziej komfortowo, ma na koncie cztery szlemy. Trzeba na nią uważać – dodał Szwed.

