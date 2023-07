Polki zawiodły w kwalifikacjach BNP Paribas Warsaw Open. Nie tak to miało wyglądać

Turniej BNP Paribas Warsaw Open rangi WTA 250 to największe wydarzenie tenisowe w Polsce. Zawody rozpoczynają się w poniedziałek, 24 lipca i znamy już większość pierwszych par, które powalczą o awans do drugiej rundy. Wszyscy Polacy czekają przede wszystkim na pojedynek Igi Świątek, która wyjdzie na kort we wtorek 25 lipca o godz. 17:30, a jej przeciwniczką będzie reprezentantka Uzbekistanu, Nigina Abduraimova. W kwalifikacjach do turnieju udział wzięły cztery Polki, ale każda z nich przegrała swoje mecze.

Polki odpadły w kwalifikacjach BNP Paribas Warsaw Open

W kwalifikacjach do największego turnieju tenisowego w Polsce wzięły udział cztery Polki: Martyna Kubka, Weronika Falkowska, Olivia Lincer i Stefania Rogozińska Dzik. Pierwsza z wymienionych rozegrała mecz z reprezentantką Australii Maddison Inglis. Rywalka uchodziła za faworytkę tego meczu, choć jego przebieg nie był tak oczywisty. Pierwszy set zakończył się porażką Polki 4:6, a w drugim doszło do tie-breaka, który również zwyciężyła Australijka 7:6(4).

Weronika Falkowska mierzyła się ze znajdującą się blisko niej w rankingu WTA Chorwatką Janą Fett. Pierwszy set był bardzo zacięty i podobnie, jak w przypadku wcześniej wspomnianego meczu zakończył się wynikiem 7:6(4), ale dla reprezentantki Chorwacji. Drugi już wyglądał całkowicie inaczej i Polka dwukrotnie dała się przełamać, przez co poległa 2:6 i odpadła z eliminacji. Olivia Lincer dostała lekcję tenisa od zawodniczki z Indii Ankity Rainy, która pewnie pokonała ją 6:3 i 6:1. Ostatnia z Polek, Stefania Rogozińska Dzik nie miała większych szans z Rosjanką Waleriją Sawinych i przegrała 6:0, 5:1.

Tym samym pewne już jest, że w turnieju głównym zobaczymy tylko trzy Polki: Igę Świątek, Maję Chwalińską i Weronikę Ewald. Start zawodów zaplanowany został na godz. 11:00.

Czytaj też:

Niepokojący wpis Magdy Linette na Instagramie. Wiele znaków zapytaniaCzytaj też:

Rosyjska tenisistka zatrzymana na lotnisku w Warszawie. Jednoznaczny komunikat MSWiA