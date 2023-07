Kiedy kolejny mecz Igi Świątek w BNP Paribas Warsaw Open? Wiemy, z kim się zmierzy

Na kortach BNP Paribas Warsaw Open niespodzianek nie brakuje, ale na szczęścia Iga Świątek jej nie sprawiła. Pierwsza rakieta rankingu WTA rozegrała swoje kolejne spotkanie w tegorocznej edycji turnieju, a jej przeciwniczką była Claire Liu. Biało-Czerwona znów potrzebowała kilku chwil, aby się rozkręcić, ale gdy wrzuciła wyższy bieg, nie dała szans swojej przeciwniczce.

Iga Świątek w ćwierćfinale BNP Paribas Warsaw Open

Był to już drugi triumf raszynianki na kortach Legii Warszawa. Wcześniej zmierzyła się ona z Niginą Abrutaimovą, która niespodziewanie sprawiła 22-latce pewne kłopoty. Po samym wyniku tego nie widać, skoro mecz zakończył się wynikiem 2:0. Mimo tego reprezentantka Uzbekistanu rywalizowała ze Świątek jak równa z równym szczególnie w pierwszym secie. Ostatecznie przegrała go 4:6, drugiego zaś 3:6 i to Polka przeszła dalej.

Paradoksalnie nieco łatwiej było w 1/8 finału, gdy raszynianka stanęła naprzeciw Liu. Amerykanka potrafiła postawić się tylko na samym początku meczu. W newralgicznym momencie Świątek przejęła inicjatywę i wygrała cztery gemy z rzędu w pierwszym secie. Zwyciężyła w nim zatem 6:2. Wątpliwości rozwiała także w drugiej części, triumfując z identycznym rezultatem.

Kiedy i o której mecz Iga Świątek – Linda Noskova?

Kolejną przeciwniczką Igi Świątek będzie więc Linda Noskova, która pokonała już Viktorię Hruncakovą, a także Janę Fett. Zawodniczka pochodząca z Czech jest sklasyfikowana na 59. miejscu w rankingu WTA, więc dla pierwszej rakiety – przynajmniej w teorii – nie powinna być trudną rywalką.

Wiadomo już, że mecz Świątek i Noskovej odbędzie się w piątek 28 lipca. Ich spotkanie będzie czwartym w kolejności na korcie centralnym, więc rozpocznie się najwcześniej o godzinie 17:30. Trzeba jednak brać pod uwagę, iż start może się nieco opóźnić.

