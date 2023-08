Bezpardonowo zaatakował Igę Świątek. Teraz sam mierzy się z krytyką

Iga Świątek niedawno zwyciężyła w turnieju BNP Paribas Warsaw Open i już wkrótce rozpocznie kolejne zmagania, tym razem w Montrealu, gdzie odbędzie się turniej rangi WTA 1000. Polka była bardzo dumna, że przyszło jej rywalizować przed ojczystą publicznością i wielokrotnie przekonywała, że chciałaby częściej grać w Polsce. 22-latka zgarnęła już cztery tytuły wielkoszlemowe i wiele turniejów WTA. Poza sportem często udziela się również na wiele tematów, m.in. o Ukrainie, którą wspiera w walce z Rosją. Mimo tego musi zmagać się z krytyką.

Iga Świątek została zaatakowana przez byłego tenisistę

58-letni były amerykański tenisista Jimmy Arias wziął udział w podcaście na kanale Tennis Channel, gdzie wraz z prowadzącym rozmawiał m.in. o zwycięstwach Igi Świątek w turniejach Wielkiego Szlema. Zdaniem triumfatora Rolanda Garrosa w grze mieszanej z 1981 roku obecność Polki w kobiecym tenisie nie wpływa pozytywnie na rozgrywki.

— Nie sądzę, żeby jej obecność była dobra dla kobiecego tenisa. Nosi czapkę z daszkiem tak nisko, że nie da się dostrzec ani jej twarzy, ani oczu. Nie masz szans złapać z nią więzi emocjonalnych, tak, jakby się chciało. Chciałbym zobaczyć jej osobowość — powiedział Arias, czym wywołał duże oburzenie w świecie tenisa.

Światowe media stają w obronie Igi Świątek

Jednym z pierwszych tenisistów, który zaczął bronić Igi Świątek, był Australijczyk Nick Kyrgios. Stwierdził, że to nie jest pierwsza kontrowersyjna opinia Jimmy'ego Ariasa. Po jakimś czasie całą sytuację zaczęły opisywać także media spoza Polski. „Igę Świątek, niekwestionowaną numer jeden kobiecego tenisa, spotkał w ostatnich dniach dziwaczny atak. Arias nie spotkał się z dużym zrozumieniem dla swoich wypowiedzi w tenisowym świecie” – napisali dziennikarze serwisu eurosport.de.

„Spokojna, powściągliwa, zorientowana na cel i niezwykle skuteczna: najwyraźniej nie wszystkim podoba się to, co wyróżniało Igę Świątek w ostatnich latach. Słowa Ariasa wywołały oburzenie. Reakcje na jego temat nadeszły szybko i były jasne” – stwierdzili redaktorzy sport.de. Również szwajcarski serwis blick.ch odniósł się do słów Ariasa, podkreślając, jak często Iga nakłania do wsparcia Ukrainy. „Świątek zajmuje jasne stanowisko w sprawie kobiecego tenisa. Wykorzystuje swoją pozycję światowej liderki, aby stanąć w obronie ważnych dla niej kwestii” – czytamy.

