Rywalka Igi Świątek w trudnej sytuacji. Nabawiła się kontuzji przed ważnym turniejem

Po sukcesie w BNP Paribas Warsaw Open Iga Świątek rozpoczęła „misję US Open”, która zaplanowana jest na dni 28 sierpnia – 10 września. Po turnieju w Polsce pierwsza rakieta świata weźmie udział w bardzo dobrze obstawionym turnieju WTA w Montrealu. – W Ameryce Północnej wystąpię w Montrealu, Cincinnati i US Open – wyznała raszynianka.

WTA Montreal. Iga Świątek straciła rywalkę

Niestety w tym turnieju zabraknie wielu znanych zawodniczek, w tym finalistki Wimbledonu – Ons Jabeur, która poinformowała, że jest jej z tego powodu przykro. „Jest mi smutno, ponieważ muszę wycofać się z turnieju National Bank Open w Montrealu. Mam nadzieję, że wrócę do moich fanów w Kanadzie w przyszłym roku” – podała w komunikacie.

To nie jedyna tenisistka, której zabraknie w tegorocznej edycji turnieju WTA Montreal. Z drabinki wypadła zwyciężczyni French Open 2021 – Barbora Krejcikova, która nabawiła się kontuzji.

„Barbora Krejcikova wycofała się z NBO23 z powodu kontuzji kostki” – poinformowali organizatorzy.

Włoszka skorzysta na tym fakcie

Przedstawiciele zmagań dodali, że na tym fakcie skorzysta Lucia Bronzeti. „Włoszka awansuje do fazy głównej” – czytamy. WTA Montreal 2023 rozpocznie się w poniedziałek 7 sierpnia, a wielki finał odbędzie się w niedzielę 13 sierpnia. Losowanie drabinki zaplanowano na piątek, 4 sierpnia, o godz. 23:00 czasu polskiego.

Turniej w Cincinnati, czyli drugie zmagania z wymienionych przez raszyniankę zaplanowano z kolei na jeszcze następny tydzień. W stanie Ohio tenisistki będą grały od 14 do 20 sierpnia. To również prestiżowe zawody, ponieważ mają one rangę 1000, podobnie jak te z Montrealu.

Następnie Świątek, podobnie jak wiele jej rywalek, zrobi sobie kolejną krótką przerwę tuż przed czwartym wielkoszlemowym turniejem zaplanowanym na 2023 roku. Chodzi oczywiście o US Open. Rywalizacja w Nowym Jorku rozpocznie się pod koniec sierpnia, a konkretnie 28 dnia tego miesiąca. Kibice będą mogli raczyć się tenisem na najwyższym poziomie aż do 10 września.

