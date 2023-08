Klątwa US Open trwa. Magda Linette zawiodła

Świetne występy Magdy Linette w Australian Open to już daleka przeszłość. Od wielu miesięcy poznanianka nie potrafi w żaden sposób nawiązać do dawnego sukcesu i nie udało jej się to także w US Open. Historia jej występów w nowojorskim turnieju wielkoszlemowym pełna jest nieudanych startów – od 2015 roku tylko raz udało jej się rozegrać więcej niż dwa mecze. Tym razem niestety znów zakończyła rywalizację na drugiej rundzie.

Magda Linette źle weszła w mecz z Jennifer Brady

A przecież zaczęło się obiecująco – od przekonującego triumfu z Alaksandrą Sasnowicz w pierwszym spotkaniu. Oczekiwano więc, że reprezentantka Polski i tym razem pokaże klasę oraz pokona swoją rywalkę, lecz nic bardziej mylnego. Jennifer Brady, która wraca do tenisa po sporych problemach zdrowotnych, okazała się lepsza.

Już pierwszy set układał się wyjątkowo nie po myśli naszej rodaczki, ponieważ grała zbyt pasywnie i nie była w stanie przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. Amerykanka szybko złapała rytm, z łatwością rozrzucała grę do boków, z czym Linette sobie nie radziła. Dość łatwo wyszła na prowadzenie 3:0, a gdy Brady poprawiła return, całkowicie przejęła inicjatywę i wygrała 6:1.

Oddana dominacja Magdy Linette

Trudno napisać, by w drugiej partii role się odwróciły, aczkolwiek faktem jest, iż nasza rodaczka nieco się obudziła. Najpierw odrobiła break point i doprowadziła do remisu na 2:2, a następnie świetnie grała w defensywie i kontrowała. Od stanu 1:2 Polka wygrała aż pięć gemów z rzędu i dzięki temu przedłużyła spotkanie o jeszcze jeden set.

Szkoda tylko, iż Linette nie poszła za ciosem. Z nieznanych przyczyn oddała inicjatywę Amerykance, która skoncentrowała się na swoim forhendzie i miotała dzięki niemu zabójcze piłki. Po przełamaniu w piątym gemie zrobiło się 4:1 i choć potem poznanianka próbowała odrabiać stratę, to została szybko „zgaszona” i przegrała 2:6, a więc i cały mecz 1:2. Tym samym Polka odpadła z US Open po drugiej rundzie.

