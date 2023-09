Była gwiazda tenisa w kłopotach. Grożą jej lata więzienia za ukrywanie majątku

Świat tenisa odpoczywa po US Open. Turniej w Nowym Jorku dostarczył masę wrażeń i zmian w rankingu. W nowym tygodniu na fotele liderów rankingów WTA i ATP zasiedli odpowiednio Aryna Sabalenka oraz Novak Djoković. Przed laty pierwszą rakietą świata była Arantxa Sanchez Vicario, która teraz ze łzami w hiszpańskim sądzie broni się przed pozbawieniem wolności.

Była gwiazda tenisa z milionowymi długami

Sanchez Vicario odnosiła sukcesy w latach dziewięćdziesiątych. Trzykrotnie zwyciężyła w Roland Garros i raz w US Open. Ponadto zdobyła cztery medale igrzysk olimpijskich. Jest pierwszą Hiszpanką, która została liderką rankingu WTA. Od lat boryka się jednak z problemami prawnymi.

W 2009 roku otrzymała karę 5,2 miliona euro za oszustwa podatkowe. Po latach na jaw wyszły kolejne problemy. Wraz z byłym już mężem Josepem Santacaną jest oskarżona przez hiszpańską prokuraturę o ukrywanie majątku w celu niezapłacenia długu wobec Banque de Luxembourg. Obecnie kwota długu (powiększona o odsetki) wynosi 7,6 miliona euro. W rozmowie dla „El Pais” 51-latka wini za to byłego partnera, który po ślubie przejął zarządzanie jej majątkiem. Hiszpanka twierdzi, że była zakochana i nieświadoma spraw finansowych. Nawet gdy usłyszała lata temu o długu, to mąż miał uspokajać ją i nakłaniać do lekceważenia wezwań.

– Moim błędem było zakochanie się. Ufałam osobie obok mnie, mojemu mężowi, a on spłatał mi figla. Nie mam zamiaru rzucać ręcznika. Nie robiłam tego na korcie i nie zrobię tego teraz. Jestem na trudnym etapie mojego życia, ale sport pomógł mi stawić czoła przeciwnościom losu, zyskać siłę i odporność – powiedziała Sanchez Vicario.

Arantxa Sanchez Vicario może trafić na cztery lata do więzienia

Hiszpanka podkreśla, że zwróciła część długu. Dziś pracuje jako trenerka tenisa i komentatorka zawodów na Florydzie. Dodaje jednak, że musi się zapożyczać u znajomych, by móc utrzymać siebie i dwójkę dzieci.

Santacana, który również stanął przed prokuraturą, zaprzecza atakom byłej żony. Dawnym małżonkom grozi nawet do czterech lat pozbawienia wolności.

