Iga Świątek może zostać ukarana. To świetna wieść dla Aryny Sabalenki

Iga Świątek nie pojawiła się w Guadalajarze, o czym chwilę przed rozpoczęciem tamtejszego turnieju poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Reprezentantka Polski stwierdziła, że głównym powodem takiego stanu rzeczy jest napięty grafik, co można zrozumieć, gdyż zawody odbyły się tuż po zakończonym US Open, a naszej gwieździe zależało na występie w Tokio, w związku z czym zadbała o swoje zdrowie. Jednak istnieje prawdopodobieństwo, że zostanie za to ukarana odjęciem punktów. Dlaczego?

Iga Świątek może zostać ukarana odjęciem punktów w rankingu WTA

Od kilku tygodni Iga Świątek nie jest już liderką światowego zestawienia i ogląda plecy Aryny Sabalenki. Białorusinka czekała na ten moment wiele tygodni, odkąd została numerem dwa. Teraz role się odwróciły i to Polka musi ją gonić, co nie będzie łatwe. Tymczasem okazuje się, że wycofanie z turnieju WTA 1000 w Guadalajarze może mieć dla Polki bardzo przykre konsekwencje. Jakiś czas temu jeden z fanów poinformował na „X” o pewnym zapisie w regulaminie WTA.

Chodzi o to, że jeśli dana zawodniczka nie zagra dwa razy z rzędu w nieobowiązkowym turnieju WTA 1000 w konkretnej lokalizacji, do których zaliczają się m.in. meksykańskie zawody, wówczas tenisistka ma mieć przypisane 0 punktów do rankingu. W ubiegłym roku Iga Świątek nie przyjechała na ten turniej, ponieważ był on rozgrywany w połowie października, czyli tuż przed WTA Finals.

Ile punktów może stracić Iga Świątek?

Jeżeli powyżej przytoczony zapis przyniesie efekt w postaci kary dla naszej reprezentantki, wówczas Idze Świątek zostanie odjętych 215 punktów, co oznacza, że po najnowszej aktualizacji rankingu WTA będzie miała 7980 punktów. Będzie to pierwszy raz od czerwca 2022 roku, kiedy będzie miała mniej niż 8000 punktów. Traciłaby już 1286 oczek do Aryny Sabalenki.

215 punktów jest obecnie najgorszym rezultatem punktowym spośród zawodów nieobligatoryjnych, które są brane pod uwagę Biało-Czerwonej do punktacji w zestawieniu WTA. Te 215 punktów zostałoby zastąpione przez 0 punktów za brak występu w Guadalajarze.

