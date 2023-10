Czołowe tenisistki świata jednoczą się przeciwko WTA. Iga Świątek z osobnym listem

Czołowe tenisistki świata rywalizują w Cancun o zwycięstwo w WTA Finals. Obok Wielkich Szlemów to najbardziej prestiżowa impreza w kalendarzu tenisistek. Choć impreza teoretycznie powinna stać na wysokim poziomie organizacyjnym, to zawodniczki i media od kilku dni donoszą o kolejnych problemach związanych między innymi z przygotowaniem kortu.

Najlepsze tenisistki świata jednoczą się przeciwko WTA

Przy okazji trwającego turnieju „The Athletic” poinformował o liście, jaki 21 czołowych tenisistek wystosowało do WTA. Wśród sygnatariuszek są Aryna Sabalenka, Jelena Rybakina, Marketa Vondrousova czy Ons Jabeur. Domagają się w nim podwyższenia zarobków, poprawy warunków podczas turniejów, opieki nad dziećmi zawodniczek, a także obecności przedstawicieli związku tenisistek w Radzie WTA. Federacja zaoferowała najlepszym zawodniczkom spotkanie przed startem imprezy w Cancun.

W jego trakcie doszło jednak do niespodziewanej kontry WTA. Według doniesień „The Athletic” Steve Simon, szef organizacji, miał zasugerować zdenerwowanym zawodniczkom, aby mówiły mediom, że cieszą się z gry w WTA Finals, „bo to prestiżowa impreza” oraz to, że czują się dumne z działań WTA, ku poprawie warunków.

Część zawodniczek miała opuścić spotkanie jeszcze przed jego zakończeniem. Wśród sygnatariuszek listu nie było Igi Świątek, która wystosowała swój oddzielny list. Jak poinformowała „The Athletic” Paula Wolecka, rzeczniczka Świątek „Iga wyraża chęć dyskusji z WTA, ale w tym momencie chce być skupiona na swoim występie, a jej zadaniem jest zagranie jak najlepiej w wymagających warunkach”.

Iga Światek walczy osobno

Iga Świątek rozpoczęła turniej w Cancun od zwycięstwa 7:6, 6:0 nad Marketą Vondrousovą. W kolejnym meczu zmierzy się najprawdopodobniej z Coco Gauff.

