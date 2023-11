Iga Świątek pewna półfinału WTA Finals. Nieoczekiwany obrót spraw w meczu

Iga Świątekznajduje się w bardzo dobrej formie podczas turnieju WTA Finals, kończącego sezon 2023. Po pokonaniu Markety Vondrousovej pozostało jej wygrać z Coco Gauff, aby zapewnić sobie awans do półfinału z pierwszego miejsca. Polka pokonała utalentowaną Amerykankę 6:0, 7:5 i z wielkim spokojem może czekać na ostatni mecz fazy grupowej.

Iga Świątek w półfinale WTA Finals po nieoczekiwanym starciu

Spotkanie rozpoczęło się od dominacji Polki. W poprzednich bezpośrednich starciach przeważnie radziła sobie bardzo dobrze, ale w pierwszym secie w Cancun po prostu zmiotła rywalkę. Wygrywała gema za gemem, wykorzystując przy okazji liczne błędy dziewiętnastolatki. Miała swoje szanse, lecz często kończyły się one poza boiskiem lub w siatce. To tylko budowało Świątek, która po świetnych zagranicach zwyciężyła w secie 6:0, kompletując kolejnego „bajgla”.

Drugi set miał zdecydowanie inny przebieg. Było w nim więcej wyrównanej gry oraz… loteryjności. Gauff pokazała się z lepszej strony, wypracowując sobie przewagę. Przełamała Polkę, prowadząc 3:1, a później 4:2. Była nakręcona do walki. W tym samym czasie Świątek rozpoczęła odrabianie strat. Dopięła swego, doprowadzając do remisu. Mimo to Gauff miała szansę wygrać seta. Przy stanie 6:4 popełniła wiele błędów serwisowych, na które wpływ mógł mieć silny wiatr. Ostatecznie do rozstrzygnięcia losów partii niepotrzebny był tie-break. Świątek przełamała rywalkę, zwyciężając 7:5.

Iga Świątek zagra z Ons Jabeur

W kolejnym, ostatnim meczu fazy grupowej Iga Świątek zmierzy się z Ons Jabeur, która pokonała Vondrousovą 6:4, 6:3. Starcie pomiędzy Polką a Tunezyjką odbędzie się w piątkowy wieczór polskiego czasu. Polka jest już pewna gry w półfinale rozgrywek.

Czytaj też:

Hubert Hurkacz wyprzedził konkurencje. Nikt tego nie dokonał od latCzytaj też:

Gwiazdor męskiego tenisa wywołał burzę. Zakpił z Igi Świątek?