Iga Świątek blisko wyjątkowego wyróżnienia. Czy organizatorzy naprawią swój błąd?

WTA Awards przyznawane jest od 1977 rok. Co ciekawe, znajdzie się kilka znaczących, polskich akcentów. Kategorii jest kilka, na czele z tą najważniejszą, dotyczącą wyróżnienia dla „Tenisistki roku”. Wśród nominowanych za rok 2023 znalazła się rzecz jasna Iga Świątek. Polka zwyciężyła również w poprzedniej edycji (2022). Na liście historii WTA Awards można również znaleźć Agnieszkę Radwańską, najlepszą wśród debiutantek, wyróżnioną w 2006 roku. Za to w edycji 2020 najlepszym trenerem został uznany Piotr Sierzputowski, ówczesny opiekun perły z Raszyna.

Iga Świątek i Tomasz Wiktorowski nominowani w WTA Awards

Choć Świątek była najlepszą tenisistką rankingu w 2022 roku, swojego wyróżnienia nie doczekał się następca wspomnianego Sierzputowskiego, Tomasz Wiktorowski. Człowiek, który kapitalnie sprawdzał się w roli opiekuna wspomnianej „Isi”, a następnie z powodzeniem działa razem ze Świątek, został zaskakująco pominięty w WTA Awards.

Najwyraźniej organizatorzy nie chcą drugi raz popełnić tego błędu i polski trener Świątek tym razem znalazł się w gronie nominowanych do nagrody. Co ciekawe, co do ostatecznych wyborów zwycięzców i zwyciężczyń, ma miejsce głosowanie dziennikarzy i dziennikarek zajmujących się tenisem na całym świecie. Za to trener roku, to już wybór szkoleniowców z federacji WTA. Trudno zatem przewidywać, czy tym razem kandydatura Wiktorowskiego znajdzie uznanie względem jakiegoś innego „ulubieńca” konkurencji.

Co do nagrody dla najlepszej singlistki poza Świątek nominowane są: Aryna Sabalenka (Białoruś), Coco Gauff, Jessica Pegula (obie USA), Jelena Rybakina (Kazachstan) oraz Marketa Vondrousova (Czechy). Roztrzygnięcia mają zapaść w grudniu.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Mająca 22 lata Polka swygrała w siedemnastu turniejach w dotychczasowej karierze. Świątek triumfowała w czterech zmaganiach w Wielkim Szlemie, trzykrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022 i 2023) i raz na US Open (2022). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022), Dosze (2022), Indian Wells (2022), Miami (2022) i Pekinie (2023). Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i Doha (2023).

Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

