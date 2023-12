Szokujące wyznanie Magdy Linette. Planuje skończyć z tenisem

Wielkimi krokami zbliża się nowy sezon tenisa. Rok 2023 na pierwszym miejscu zakończyła Iga Świątek, a Hubert Hurkacz uplasował się na dziewiątym miejscu. Trzecia spośród Biało-Czerwonych była 24. Magda Linette. Poprzedni sezon rozpoczął się dla poznanianki bardzo udanie, bo dotarła do półfinału Australian Open i w tej fazie Wielkiego Szlema przegrała z późniejszą triumfatorką – Aryną Sabalenką. Podopieczna Marka Gellarda w lutym skończy 32. lata i choć jeszcze wiele lat kariery przed nią, tenisistka myśli, co będzie robić po karierze.

Magda Linette planuje skończyć z tenisem

W rozmowie z "Wprost" Magda Linette wyznała, że nie ma jeszcze dokładnych planów, co będzie robić po zakończeniu sportowej kariery. – Staram się rozwijać w różnych dziedzinach, by nie być związaną wyłącznie z tenisem. Było już go w moim życiu dużo, a z drugiej strony uważam, że światu mogę zaoferować więcej, niż tylko sportowe emocje – powiedziała.

Świadczyć może o tym fakt, że poznanianka niedawno ukończyła studia licencjackie w Indiana University East. Ponadto zaliczyła program wsparcia dla sportowców w Harvard Business School. Te ruchy znacząco poszerzyły horyzonty 31-latki i jeśli będzie chciała odpocząć od tenisa, to będzie mogła bez problemów zająć się czymś innym. W wywiadzie z Michałem Winiarczykiem zawodniczka sama przyznała, że będzie chciała rozstać się z tą dyscypliną sportu.

– Będę chciała powoli odchodzić od tenisa, tak by kontakt z nim nie był nagle urwany. Powoli próbuję kształtować się jako osoba pozatenisowa i wydaje mi się, że pokazuje to w swoich mediach społecznościowych. Staram się sięgać trochę innych rzeczy – przyznała.

Magda Linette o zmianie podejścia do tenisa

Mimo tych chęci Magdę Linette wciąż cieszy możliwość występowania na najwyższym poziomie i wciąż ma pasję do tej dyscypliny sportu. Na pewno ma teraz większy komfort psychiczny i finansowy, niż na początku, o czym otwarcie mówi. – Jest zupełnie inaczej. Moje podejście bardzo mocno zmieniła kwestia finansowa. Wchodząc do Touru, walczyłam, czy będę w stanie pojechać na następny turniej, a obecnie mam dużą swobodę w związku z tym. Patrząc na pierwsze lata gry, zmieniło się w moim życiu bardzo wiele, nie o 180 stopni, ale bardzo wiele – podkreśliła.

– Wcześniej walczyłam o przetrwanie, żeby móc pojechać na kolejny turniej Teraz biorę udział w danym turnieju, bo mogę. Idzie mi bardzo dobrze, co widać to po moich wynikach – zakończyła.

