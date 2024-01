O której Polacy zagrają w finale United Cup? Kibice mogą być zadowoleni

Polscy tenisiści świetnie sobie radzą w tegorocznej edycji United Cup. W fazie grupowej Biało-Czerwoni wygrali z Brazylią i Hiszpanią, dzięki czemu zapewnili sobie awans do ćwierćfinału. W tej fazie turnieju podopieczni Tomasza Wiktorowskiego stanęli naprzeciwko kadrze Chin. Oni również nie sprawili Idze Świątek, Hubertowi Hurkaczowi i spółce większych problemów, przegrywając 0:3.

United Cup: Polska awansowała do finału

W półfinale było już nieco trudniej. Reprezentacja Polski zmierzyła się z Francją, która musiała się napocić, by znaleźć się w najlepszej czwórce. Trójkolorowi w poprzedniej fazie turnieju pokonali Norwegów 2:1, a o tym, kto awansuje, zadecydował mikst.

Na pierwszy ogień poszedł Hubert Hurkacz, który wygrał 2:0 z Adrianem Mannarino. Potem Iga Świątek zmierzyła się z Caroline Garcią. W przeszłości reprezentantka Francji raz pokonała tę rywalkę – podczas BNP Paribas Warsaw Open. Natomiast Iga Świątek święciła trzy triumfy nad przeciwniczką. To spotkanie zaczęło się bardzo źle dla pierwszej rakiety świata. Raszynianka przegrała pierwszą partię, co dla wielu było niespodzianką. Na szczęście poirytowana wróciła do gry i rozprawiła się z tenisistką, tracąc po jednym gemie w dwóch kolejnych setach.

Biało-Czerwoni, którzy po tych dwóch meczach byli pewni awansu wystawili na miksta Jana Zielińskiego i Katarzynę Kawę. Ich rywalami byli Elixane Lechemia i Edouard Roger-Vasselin. Polski duet wygrał dwa razy po 6:3 i przypieczętował awans do finału oraz triumf 3:0 nad Francją.

Kto zagra w finale United Cup?

W finale reprezentacja Polski tenisistów zmierzy się albo z Australią, albo z Niemcami. Rywalizacja pomiędzy tenisistami z tego kraju rozpoczęła się od spotkania Alji Tomljanović z Angelique Kerber. Nie bez problemów, ale to tenisistka z Europy wygrała 2:1. Trzeci set był tak wyrównany, że potrzebny był tie-break, który zakończył się wynikiem 9:6.

Do wyrównania doprowadził Alex De Minaur, który, choć przegrał pierwszego seta z Alexandrem Zverevem, ostatecznie zwyciężył 5:7, 6:4, 6:4. W związku z tym o awansie do finału musiał zadecydować mikst, w którym wystąpili: Storm Hunter i Matthew Ebden oraz Laura Siegemund z Alexandrem Zverevem. Zwycięzcami tego starcia 2:1 okazali się nasi zachodni sąsiedzi i to oni zmierzą się Polakami w finale australijskiego turnieju.

Finał United Cup odbędzie się w niedzielę 7 stycznia. Początek rywalizacji zaplanowano na godz. 7:30 polskiego czasu. Transmisję na żywo z tych zmagań będzie można oglądać w TV na antenie Polsatu Sport oraz online w serwisach streamingowych online, np. Polsat Box Go.

