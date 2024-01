Aryna Sabalenka z jasnym przekazem dla Igi Świątek. Pokaz na Australian Open

Wielkoszlemowy turniej na twardych kortach w Melbourne nie zwalnia tempa. W nocy z czwartku na piątek polskiego czasu w meczu III rundy na korcie pojawiła się Aryna Sabalenka. Wiceliderka rankingu WTA mierzyła się z Ukrainką Łesią Curenko. Jak się okazało, dla tenisistki urodzonej w Mińsku, to była żadna przeszkoda.

Aryna Sabalenka w kapitalnej formie podczas Australian Open

Przypomnijmy, że Białorusinka broni tytułu zdobytego w Melbourne przed rokiem. Trudno się zatem dziwić, że w oczach organizatorów i ekspertów, jest jedną z głównych faworytek do ponownego triumfu w turnieju otwierającym poważne granie w sezonie 2024. Sabalenka w starciu III rundy z rywalką z Ukrainy do wygranej potrzebowała zaledwie 55 minut. To prawdziwy tenisowy nokaut, używając pięściarskiego żargonu.

twitter

Białorusinka odprawiła Curenko, stosując klasyczny „rowerek”, czyli wygrywając do zera, 6:0 i 6:0. O wygranych bez w setach bez straty jakiegokolwiek gema mówi się również per „bajgiel”, więc i tu można stwierdzić, że Białorusinka otworzyła swoją „piekarnię” na dobre. Sabalenka imponuje formą podczas AO 2024, choć drabinka turniejowa jest dla niej, póki co, wyjątkowo łaskawa. W IV rundzie turnieju Sabalenka zmierzy się z Amandą Anisimową. Amerykanka rosyjskiego pochodzenia to obecnie rakieta numer… 442 na światowych listach. Choć w meczach z Sabalenką na pięć spotkań wygrała aż cztery.

Iga Świątek – Linda Noskova, gdzie i kiedy oglądać?

Liderka rankingu WTA z podwarszawskiego Raszyna na kort powróci siódmego dnia zmagań w AO 2024. Polka zmierzy się z Czeszką Lindą Noskovą. Pojedynek odbędzie się na korcie głównym, czyli Rod Laver Arena w sobotę (tj. 20 stycznia). Początek nie przed godziną 9:00 polskiego czasu. Stawką będzie awans do IV rundy turnieju.

Warto przypomnieć, że wielkoszlemowe zmagania w Melbourne można śledzić w dniach 14-28 stycznia, na antenach Eurosportu. Dodatkowo transmisja online będzie dostępna zarówno w Eurosporcie Extra w Playerze, jak i za pośrednictwem platform typu Polsat Box Go – gdzie dostępne będą eurosportowe kanały.

Najważniejsze wieści dotyczące Australian Open 2024 będą na bieżąco pojawiać się na sportowych stronach Wprost.pl. Już teraz zachęcamy do śledzenia rywalizacji najlepszych tenisistek i tenisistów świata.

Czytaj też:

Trener Igi Świątek zapowiada zmiany po thrillerze. Na to zwrócił uwagęCzytaj też:

Daniił Miedwiediew wpadł w furię podczas meczu. Mógł zrobić innym krzywdę