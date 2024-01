Odrobił straty i wygrał mecz. Ważna wygrana Hurkacza

Hubert Hurkacz jest w dobrej formie na początku sezonu 2024. Polak prezentował się solidnie podczas United Cup, a teraz daje temu wyraz poprzez wyniki na Australian Open. Najlepszy tenisista znad Wisły awansował do czwartej rundy wielkoszlemowych zmagań w Melbourne. Pokonał Ugo Humberta 3:6, 6:1, 7:6, 6:3 co pozwoliło mu wyrównać najlepszy wynik sprzed roku.

Hubert Hurkacz ze stratami na początek meczu

Początek meczu nie był imponujący w wykonaniu reprezentanta Polski. Miał problem, by wejść w mecz, a szczególnie, by dobrze serwować. Często popełniał błędy lub dawał rywalowi okazję do zdobycia punktów przy jego serwisie. Zajmujący 20. Pozycję w rankingu ATP Humbert jest człowiekiem, który potrafi wykorzystywać takie sytuacje. Pomimo to początkowo nie doszło do przełamania. To nastąpiło dopiero w szóstym gemie. Hurkacz próbował odrobić straty w kolejnym, grając nawet na przewagi, ale ostatecznie musiał przełknąć porażkę w secie 3:6.

Polak nie załamał się porażką i wraz z początkiem drugiej partii rzucił się w pogoń za wyrównaniem stanu rywalizacji. Już w drugim gemie przełamał rywala, pokazując swoją moc. Mając w zanadrzu parę gemów przewagi mógł grać z wielkim spokojem, a to w przypadku Polaka spokojniejszą głowę i jeszcze lepszą dyspozycję. Łącznie wygrał pięć gemów z rzędu. Oddał później jednego Francuzowi, lecz ostatecznie zwyciężył 6:1.

Stalowe nerwy reprezentanta Polski

Patrząc na drugiego seta i przebieg następnego mogło wydawać się, że Hurkacz pozostał spokojny i w równie szybkim tempie zgarnie kolejną partię. Potwierdzać to mogło prowadzenie 5:3, gdzie był o dwie piłki od zakończenia partii. Wtedy jednak Francuz zaczął odrabiać straty, wykorzystując moment kryzysu dziewiątego tenisisty świata. Humbert odrobił gemy, doprowadzając do tie-breka. W nim Polak wreszcie przebudził się, wygrywając pewnie 7:4.

Wydawało się, że czwarty set będzie przebiegał w wyrównanej atmosferze. Nawet jeśli otwierającego gema wygrał Hurkacz, to drugiego po grze na przewagi wygrał Humbert. Przełomem okazał się czwarty gem. Przy serwisie Francuza gracze kilka minut walczyli od gema. Co rusz dochodziło do przewagi dla Polaka i wyrównania przeciwnika. Urodzony we Wrocławiu zawodnik wygrał go dopiero za czwartym break pointem. Później już było znacznie spokojniej. Hurkacz utrzymał przewagę, triumfując 6:3.

Hubert Hurkacz zagra z Arturem Cazaux

Awans do czwartej rundy Australian Open to wyrównanie najlepszego wyniku Huberta Hurkacza sprzed roku. W kolejnym etapie turnieju reprezentant Polski zmierzy się w poniedziałek z rodakiem Humberata, Arturem Cazaux (122. miejsce w rankingu ATP).

