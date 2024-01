Ukraińskie tenisistki przejmująco walczą w Australian Open. To coś więcej niż tenis

Dajana Jastremska i Marta Kostiuk z pewnością nie znajdowały się w gronie kandydatek do pewnego miejsca w najlepszej ósemce Australian Open 2024. A jednak, obie reprezentantki Ukrainy są w ćwierćfinale wielkoszlemowej imprezy, walcząc nie tylko o wynik sportowy, ale też o choć trochę radości dla rodaczek i rodaków, pogrążonych w wojnie. Takie ambasadorki na oczach sportowego świata, to nieoceniona wartość.

Marta Kostiuk i Dajana Jastremska walczą dla Ukrainy w Melbourne

O kontrowersjach o meczu z „neutralną” rywalką z Rosji w przypadku Kostiuk pisaliśmy na Wprost.pl. Obie tenisistki na każdym kroku podkreślają, jak ważne jest dla nich wsparcie dla ojczyzny, chociaż poprzez tak – wydawałoby się – mało istotne sukcesy, w obliczu wojennych tragedii za naszą wschodnią granicą.

„Rodzina to moja Ukraina” – napisała Jastremska na kamerze telewizyjnej po wygranej nad „neutralną”, pochodzącą z Białorusi Wiktorią Azarenką. W ćwierćfinale obie reprezentantki Ukrainy czeka trudne zadanie. Co ciekawe, zarówno Kostiuk, jak i Jastremska – zmierzą się z tenisistkami, które po drodze do fazy ćwierćfinałowej wyeliminowały dwie najlepsze singlistki z Polski.

Jastremska będzie walczyć z Lindą Noskovą, która wyrzuciła z gry Igę Świątek, natomiast Kostiuk zmierzy się z Coco Gauff. Rewelacyjna Amerykanka nie miała problemów z wyeliminowaniem polskiej sensacji w IV rundzie turnieju, Magdaleny Fręch. Kto wie, może to nie ostatnie słowo ze strony ukraińskiej siły w Melbourne?

Hubert Hurkacz nadal w grze w Australian Open 2024

Spośród singlistek i singlistów, w grze w Melbourne pozostał już tylko jeden polski akcent. Hubert Hurkacz awansował w poniedziałek (tj. 22 stycznia) do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z Daniiłem Miedwiediewem. Spotkanie zaplanowano na środę (tj. 24 stycznia) polskiego czasu, początek najprawdopodobniej około godziny 2:00.

Warto przypomnieć, że wielkoszlemowe zmagania w Melbourne można śledzić w dniach 14-28 stycznia, na antenach Eurosportu. Dodatkowo transmisja online będzie dostępna zarówno w Eurosporcie Extra w Playerze, jak i za pośrednictwem platform typu Polsat Box Go – gdzie dostępne będą eurosportowe kanały.

Najważniejsze wieści dotyczące Australian Open 2024 będą na bieżąco pojawiać się na sportowych stronach Wprost.pl. Już teraz zachęcamy do śledzenia rywalizacji najlepszych tenisistek i tenisistów świata.

