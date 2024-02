Tragiczne wieści ze świata tenisa. Nie żyje młoda zawodniczka

To prawdziwy szok dla tenisowego świata. Tragedia wydarzyła się podczas turnieju juniorskiego ITF w Islamabadzie. Zainab Ali Naqvi przed rozpoczęciem rywalizacji na punkty odbywała tradycyjny trening. Zawodniczka mająca zaledwie 17 lat po zakończonej sesji udała się do pokoju hotelowego.

Zainab Ali Naqvi nie żyje. Nagła śmierć młodej tenisistki

Niestety, jak się później okazało, zawodniczka straciła przytomność. Dopiero po interwencji członkini rodziny, zaniepokojonej brakiem kontaktu z dziewczyną, obsługa hotelu weszła do pokoju. Znaleziono tam nieprzytomną tenisistkę, którą błyskawicznie zabrano do szpitala. Niestety, jej życia nie udało się uratować.

„Z głębokim smutkiem Pakistańska Federacja Tenisowa przekazuje wiadomość, że Zainab Ali Naqvi – młoda tenisistka, która przyjechała do Islamabadu z Karczi, aby wziąć udział w turniejach juniorów ITF, zmarła wieczorem 12 lutego 2024 […] Mecze juniorów ITF zostały przełożone na znak szacunku dla panny Zainab i będą rozegrane następnego dnia. Dodatkowo zaproponowano, aby wszyscy zagraniczni i pakistańscy gracze, rodzice, trenerzy oraz działacze i personel, oddali pamięć tenisistce minutą ciszy” – napisano w mediach społecznościowych Pakistańskiej Federacji Tenisowej.

Jakie są przyczyny nagłej śmierci 17-latki?

Póki co nie ma oficjalnego potwierdzenia, co było powodem utraty przytomności, a następnie śmierci Zainab Ali Naqvi. Media spekulują o różnych wersjach, jedna z nich – podobno pochodząca od lekarzy – dotyczy nieodkrytego przerostu mięśnia sercowego. W jego wyniku mogło dojść do ataku serca.

Sprawa jest aktualnie wyjaśniania przez policję.

Prezydent pakistańskiej federacji tenisowej podjął decyzję, że przyszłotygodniowy turniej ITF w Islamabadzie zostanie rozegrany jako Memoriał Zainab Ali Naqvi. Dodatkowo jeden z kortów ma nosić imię zmarłej tenisistki.

