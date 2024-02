Iga Świątek postawiła na Arynę Sabalenkę. Zabawna scena z udziałem Polki

Iga Świątek w sobotę (tj. 17 lutego) sięgnęła po triumf w turnieju WTA 1000 w Dosze. Polka wygrała trzeci raz z rzędu w tym miejscu, potwierdzając, że dobrze czuje się w rywalizacji na Bliskim Wschodzie. Teraz przyszedł czas na sprawdzenie się w Katarze, konkretnie w Dubaju. W ubiegłym roku (2023) Świątek przegrała tam dopiero w finale.

Iga Świątek o wspólnym zespole z Aryną Sabalenką

Zanim jednak liderka światowych list wyjdzie na kort, Polka spotkała się z dziennikarzami na konferencji prasowej. W niedzielę (tj. 18 lutego) odpowiadała na pytania już w Dubaju, szybko przenosząc się ze szczęśliwej Dohy.

Świątek dostała pytanie dotyczące trwającego w weekend koszykarskiego święta NBA. W Indianapolis odbywa się All-Star Weekend. Wziął w udział m.in. Polak Jeremy Sochan, gracz San Antonio Spurs.

Jak się okazało, Polka nie jest specjalistką w dziedzinie koszykówki rodem z USA.

– Nie bardzo to oglądam. Tak naprawdę to nie oglądam NBA. All-Star? Nie znam najlepszych koszykarzy w lidze. Tworzą jeden zespół przy All-Star? […] Jestem Europejką, nie oglądam NBA – z uśmiechem przyznała Świątek.

Dopytana o to, kogo wskazałaby do zespołu All-Star, mając do wyboru ludzi tenisa, Polka dokonała szybkiej selekcji. Wśród wymienionych nie zabrakło Aryny Sabalenki, czyli największej rywalki Świątek, spoglądając na ranking WTA.

– Ale gdybym miała wybrać, powiedziałabym, że: Aryna, Novak, Sinner, Alcaraz, Jelena i Ons. Tzn. to jest oczywista odpowiedź. I Rafę – skwitowała polska mistrzyni.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze wygrała w osiemnastu turniejach. Świątek triumfowała w czterech zmaganiach w Wielkim Szlemie, trzykrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022 i 2023) i raz na US Open (2022). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022), Miami (2022) i Pekinie (2023). Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i wspomnianej Dosze (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

