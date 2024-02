Magdalena Fręch poznała rywalkę. Miała dużo szczęścia

Magdalena Fręch idzie jak burza podczas turnieju WTA 1000 w Dubaju. Na inaugurację tych zmagań Polka wyeliminowała Jekaterinę Aleksandrową. W meczu drugiej rundy jej rywalką była niżej notowana Petra Martić. 53. rakieta świata bardzo dobrze zaczęła to spotkanie, wygrywając 6:4. W drugim secie obraz gry się odmienił i łodzianka była bezradna. Dość niespodziewanie poległa 1:6, co oznaczało, że o zwycięstwie zdecyduje trzecia partia. Na szczęście nasza zawodniczka wyszła z niego obronną ręką i zatriumfowała 6:2 po nieco ponad dwóch godzinach.

Wiktoria Azarenka była bliska sprawienia sensacji

Jej rywalkę w meczu o ćwierćfinał miał wyłonić mecz Wiktoria Azarenka – Jelena Rybakina. Faworytką była Kazaszka, która wygrała już dwa turnieje w tym roku, a w Dausze dotarła do finału, gdzie przegrała z Igą Świątek. Warto podkreślić, że Białorusinka również przegrała z pierwszą rakietą świata, tyle że w ćwierćfinale.

Dość niespodziewanie to doświadczona Azarenka od początku przeważała. Przy wyniku 2:2 w piątym gemie przełamała ją, nie tracąc punktu, a potem potwierdziła tego breaka broniąc swoje podanie, również bez straty punktu. Rybakina próbowała zagrozić rywalce, ale na nic się to nie zdało i Białorusinka wygrała pierwszą partię 6:4.

Początek drugiego seta był również wyrównany. Już w drugim gemie Rybakina miała pierwszego w tym secie break pointa, ale nie udało się jej go wykorzystać. Przy wyniku 1:1 role się odwróciły i to Białorusinka miała dwie okazje do przełamania, ale również ich nie sfinalizowała.

WTA 1000 Dubaj. Magdalena Fręch poznała rywalkę

Dopiero w szóstym gemie Jelena Rybakina przełamała Wiktorię Azarenkę, wychodząc na prowadzenie 2:4. Białorusinka znacznie obniżyła loty, co było spowodowane urazem, który pokazywał grymas na jej twarzy. Następnie wygrała dwa kolejne gemy z rzędu i doprowadziła do wyrównania. Tuż przed startem decydującego seta 27. rakieta świata postanowiła kreczować.

Oznacza to, że w 3. rundzie WTA 1000 w Dubaju Magdalena Fręch zmierzy się z Jeleną Rybakiną. Stawką tego spotkania będzie ćwierćfinał tego turnieju. Nie ma co ukrywać, że faworytką w tym starciu będzie Kazaszka. To starcie wstępnie zaplanowano na środę 21 lutego.

