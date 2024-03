Wiemy, kiedy zagra Iga Świątek. Zła informacja dla polskiego kibica

Iga Świątek kapitalnie rozpoczęła tegoroczny BNP Paribas Open. Polka w dwóch spotkaniach straciła zaledwie siedem gemów, dwukrotnie wygrywając sety do zera. Wśród jej pokonanych rywalek mamy Danielle Collins oraz Lindę Noskovą. Szczególnie ważne było zwycięstwo z Czeszką, bo przecież to z nią Świątek poniosła porażkę w trakcie wielkoszlemowego Australian Open. Teraz przed liderką światowego rankingu kolejny pojedynek.

Trzeba zarwać noc, by oglądać Świątek

W spotkaniu IV rundy turnieju w Indian Wells Iga Świątek zmierzy się z Julią Putincewą. To reprezentantka Kazachstanu, która zajmuje obecnie 79. miejsce w rankingu WTA. Podobnie jak Świątek – nie straciła jeszcze seta w imprezie rozgrywanej w USA.

Putincewa pokonała dotychczas nie byle kogo. Rozegrała już trzy spotkania. Najpierw uporała się z Tamarą Korpatsch. Później słabsza od Kazaszki okazała się Jekaterina Aleksandrowa, a w III rundzie Putincewa wygrała z Madison Keys.

Niestety mecz Świątek z Putincewą odbędzie się w środę o fatalnej dla polskiego kibica porze. Został bowiem zaplanowany na korcie centralnym w sesji wieczornej. Rozpocznie się nie przed godz. 4:00 naszego czasu. Trzeba zatem zarwać noc, by oglądać w akcji liderkę światowego rankingu.

Świątek dwa razy grała z Putincewą

Polka i Kazaszka znają się już ze spotkań przeciwko sobie na światowych kortach. Dotychczas zagrały dwa pojedynki i oba padły łupem raszynianki. Oba wskazane mecze 22-latka wygrała w dwóch setach. Obie panie mierzyły się ze sobą w 2022 roku w Ostrawie oraz w trakcie United Cup 2023.

Jeśli któryś z kibiców będzie chciał rozgrzać się przed meczem Świątek z Putincewą, to już w środę o godz. 2:00 w nocy polskiego czasu odbędzie się pojedynek Bena Sheltona z Jannikiem Sinnerem, który zapowiada się ciekawie. To on bezpośrednio poprzedzi spotkanie rozgrywane przez naszą tenisistkę.

