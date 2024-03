Sceny grozy na korcie. Znany tenisista zemdlał i potrzebował pomocy

Arthur Cazaux to tenisista, którego kojarzą polscy kibice. Niedawno bowiem Francuz rywalizował z Hubertem Hurkaczem w wielkoszlemowym Australian Open, będąc jedną z rewelacji tej imprezy. Wówczas lepszy okazał się Polak. Teraz Cazaux był zmuszony grać w kwalifikacjach do „tysiącznika” w Miami. Wiadomo, że ich nie przejdzie, ale sport zszedł właśnie na dalszy plan.

Cazaux zemdlał na korcie

W ostatnim spotkaniu 21-latek grał ze swoim rodakiem – Haroldem Mayotem. Pierwszy set padł łupem Mayota, który zwyciężył 6:4. Potem lepszy był Cazaux, który triumfował 7:5. Trzeci set miał zatem decydować o tym, kto zwycięży.

Ostatecznie spotkanie wygrał Mayot z powodu kreczu przeciwnika. Widzowie byli świadkami przykrych scen. Cazaux upadł na kort niczym rażony piorunem w czwartym gemie trzeciego seta, podczas oczekiwania na przyjęcie serwisu rywala. Gracz z Montpellier stracił przytomność, a po chwili z ratunkiem ruszyli mu medycy. Co ciekawe, dość długo na wydarzenia nie reagował arbiter. Najszybciej przy zawodniku znalazł się chłopiec od podawania piłek.

twitter

Natychmiastowy krecz Cazaux

Trudno powiedzieć, co było przyczyną tego, że Cazaux zemdlał, choć być może zawinił tutaj upał. W Miami bowiem panują wysokie temperatury. Tak czy inaczej, 21-latek musiał poddać to spotkanie.

Oczywistym jest, że Cazaux nie był w stanie opuścić kortu o własnych siłach, dlatego lekarze przygotowali dla niego wózek inwalidzki. Teraz pozostaje pytanie, jak długo będzie dochodził do siebie po tym przykrym zdarzeniu.

Obecnie w rankingu ATP reprezentant Trójkolorowych zajmuje 74. miejsce. Wydaje się, że jeśli dojdzie do zdrowia, to przed nim jeszcze wiele do zwojowania w tenisowym świecie. Zdążył już pokazać w tym roku, że potencjał w sobie ma.

Czytaj też:

Hubert Hurkacz się nie dał. Rewelacja turnieju wyeliminowanaCzytaj też:

Specjalista przeanalizował zachowanie Hurkacza. Wnioski nie są optymistyczne