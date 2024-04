Szejkowie dopięli swego. Wielki tenis trafi do Arabii Saudyjskiej

Temat turnieju WTA Finals, czyli imprezy wieńczącej sezon tenisowy kobiet, w którym grają najlepsze zawodniczki danego sezonu, przewijał się w mediach od kilku tygodni. Wszystko dlatego, że organizatorem zmagań miała zostać Arabia Saudyjska, co niekoniecznie podobało się kibicom i legendom tenisa. W czwartek tę informację jednak potwierdzono, a jednocześnie przekazano, że w Rijadzie odbędzie się nie tylko tegoroczna edycja WTA Finals, ale także kolejne dwie w latach 2025-2026.

Szejkowie dopięli swego. Arabia Saudyjska triumfuje

„WTA wybrała Rijad po wielomiesięcznym procesie kompleksowej oceny, który obejmował ocenę wielu ofert z różnych regionów świata i współpracę w tym zakresie z zawodniczkami. Wybór Arabii Saudyjskiej na gospodarza finałów WTA opiera się na ponad 20-letniej obecności WTA na Bliskim Wschodzie” – poinformowała oficjalna strona żeńskiego touru.

Tymczasem głośny sprzeciw już wcześniej przeciwko organizowaniu tego typu wydarzeń w Arabii Saudyjskiej wyraziły m.in. legendarne Martina Navratilova oraz Chris Evert. Wszystko z powodu tego, że to państwo oskarża się choćby łamanie praw człowieka i dyskryminację kobiet.

Poprzez sport Arabia Saudyjska natomiast próbuje się wybielać. Chce organizować wielkie imprezy i przyciągać do siebie kibiców, pokazując, że warto przyjeżdżać i wspierać ulubionych sportowców. Uwagę przykuwa pula nagród tegorocznego WTA Finals. To rekordowe 15,25 mln dol. (ok. 60 mln zł.). Pewnie w kolejnych latach nagrody jeszcze wzrosną.

Iga Świątek może zagrać w Rijadzie

Najnowsza decyzja WTA oznacza, że oczywiście pod uwagę wyjazd do Rijadu musi brać Iga Świątek. Polka znajduje się na pozycji liderki rankingu WTA Race, bo jest najlepiej punktującą zawodniczką tego sezonu. Wygrała już turnieje w Dausze oraz Indian Wells. Można zatem oczekiwać, że utrzyma na tyle wysoką dyspozycję, że będzie w gronie ośmiu najlepszych tenisistek roku i otrzyma przepustkę do WTA Finals. Zresztą w ubiegłym roku triumfowała w tej imprezie, więc pewnie marzy o obronie tytułu.

