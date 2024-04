Problemy Igi Świątek w Madrycie. Polska tenisistka uspokaja

Iga Świątek nazywana jest królową mączki. Nie bez przyczyny, w końcu trzykrotnie wygrała Rolanda Garrosa. Ponadto raszynianka wielokrotnie triumfowała w największych turniejach na tej nawierzchni. Pierwsza rakieta świata jest dwukrotną mistrzynią Internazionali BNL d'Italia i Porsche Tennis Grand Prix. Co ciekawe, spośród wszystkich dużych imprez na "cegle" Polka jeszcze ani razu nie wygrała w Madrycie, warto też odnotować, że w tym mieście grała najmniej.

Problemy Igi Świątek. Tenisistka uspokaja

Mimo to po meczu wygranym meczu z Xiyu Wang w 2. rundzie WTA 1000 Madryt, Iga Świątek podkreśliła, że „Uwielbia to miejsce” – powiedziała, cytowana przez wtatennis.com. – W zeszłym roku poznałam miasto trochę lepiej. Tym razem czuję się bardziej komfortowo – dodała.

W pewnym momencie Iga Świątek zaczęła mieć problemy z rywalką. Popełniała niewymuszone błędy i dała "tlen" swojej przeciwniczce, dzięki któremu ta mogła pomyśleć, że jest w stanie coś urwać w meczu z pierwszą rakietą świata.

– Nie jestem zadowolona z dwóch gemów w drugim secie, w których moja intensywność nieco spadła. Ogólnie wiedziałam, co muszę zrobić. Cieszę się, że wróciłem na dobrą drogę i zakończyłem mecz z dobrym wynikiem – podkreśliła.

Iga Świątek jeszcze nigdy nie wygrała turnieju w Madrycie

Iga Świątek została również zapytana o potencjalne zwycięstwo w Madrycie, którego jeszcze nie zaznała. Przypomnijmy, w ubiegłym roku Polka przegrała finał z Aryną Sabalenką 3:6, 6:3, 3:6, w 2022 roku nie wystartowała, a w 2021 roku przegrała z Ashleigh Barty. – Oczywiście (wygrana w Madrycie – przyp. wtatennis.com) wiele by znaczyła – powiedziała.

– Zwycięstwo w takim dużym turnieju to wielka rzecz. To nie jest coś, do czego można się przyzwyczaić. Zawsze chce się o to walczyć – zaznaczyła, dodając, że zasadniczo i tak nie myśli o zwycięstwie na początku.

– Oczywiście każdy turniej ma inną atmosferę i jest wyjątkowy na swój sposób. Każdy duży turniej, który wygrywam, dodaje mi pewności siebie, bez względu na to, gdzie jest i jak wygląda – zakończyła.

W III rundzie Iga Świątek zmierzy się z Soraną Cirsteą, a z kolei Arynę Sabalenkę będzie próbowała powstrzymać Magda Linette.

