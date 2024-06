Koszmar Huberta Hurkacza! Polak nie oszukał w Paryżu przeznaczenia

Po sobotnim, szczęśliwym dokończeniu meczu z Denisem Shapovalovem, Hubert Hurkacz w niedzielne, późne popołudnie stanął przed szansą awansu do ćwierćfinału Rolanda Garrosa. To byłby życiowy sukces wrocławianina na paryskiej mączce.

Hubert Hurkacz nadal bez wygranej z Grigorem Dimitrowem

Rozstawiony z ósemką Polak musiał się jednak uporać z rywalem, z którym wyjątkowo nie lubi grać. Choć Hurkacz i Grigor Dimitrow poza kortem bardzo się lubią, o czym wielokrotnie podkreślali, kiedy przychodzi do gry na punkty, wygrywa tylko Bułgar. Przed niedzielnym spotkaniem IV rundy turnieju w Paryżu bilans był wyjątkowo niekorzystny dla polskiego tenisisty. Na pięć meczów Hurkacz przegrał… wszystkie pięć.

Inaczej nie było podczas RG 2024. Trzeba jednak przyznać otwarcie, że Hurkacz nie wykorzystał kilku swoich szans, dzięki którym mógł zupełnie inaczej ułożyć scenariusz pojedynku z Dimitrowem. Przykład? Wrocławianin miał 40:0 i 6:5 w pierwszym secie, w gemie serwisowym Bułgara. Zamiast jednak wykorzystać jeden z trzeci break pointów, górą był Dimitrow, który ostatecznie nie tylko wyrównał (6:6), ale wygrał tie-breaka.

W drugim secie Polak przegrał raz swój gem serwisowy, właśnie o ten raz za dużo. Dimitrowowi wystarczyło to do wygranej 6:4.

twitter

Trzecia partia? Początkowo ponowna kontrola ze strony Bułgara, mającego sporo szczęścia przy piłkach stykowych, np. przetaczających się przez taśmę na stronę Hurkacza. W tym wypadku wydaje się, że szczęście sprzyjało jednak po prostu lepszemu tenisiście. „Hubi” odrobił jednak straty z 1:2 z przełamaniem, wychodząc na 5:4 i wywierając presję na Bułgarze, podobną do pierwszej partii. Ostatecznie panowie dojechali do tie-breaka.

Niestety dla Polaka, tam zaczęło się od 0:4 na niekorzyść najlepszego w kraju singlisty. Bułgar takiej przewagi nie wypuścił, kończąc mecz przed upływem trzeciej godziny gry. Dimitrow awansował do swojego pierwszego ćwierćfinału na kortach Rolanda Garrosa w karierze.

Polak musi popracować nad znalezieniem sposobu na Dimitrowa. Bułgar to światowa 10., a więc nie jest to gracz nie do pokonania. W realiach wrocławianina, póki co, jest to niemal… przeznaczenie do porażki. Bilans 0:6 po Paryżu mówi wszystko.

Roland Garros 2024. Gdzie oglądać mecze turnieju w Paryżu?

Gdzie dokładnie oglądać rywalizację tenisistów i tenisistek w stolicy Francji? Transmisje przeprowadza w Polsce Eurosport 1 oraz Eurosport 2. Dodatkowo transmisje online dostępne są za pośrednictwem Eurosportu Extra w Playerze.

Fanki i fani tenisa będą mogli również skorzystać z takich platform jak np. Polsat Box Go, gdzie przy odpowiednim, sportowym pakiecie, dostępne są oba kanały Eurosportu.

Finały paryskiej imprezy zaplanowane są na 8 i 9 czerwca.

Czytaj też:

Iga Świątek z rekordowo szybkim zwycięstwem. Zmiażdżyła prowokującą RosjankęCzytaj też:

Aryna Sabalenka odniosła się do łez Igi Świątek. „Zrobiłabym tak samo”