Iga Świątek zagra o półfinał Roland Garros z Markętą Vondrousovą. Sprawdź, gdzie oglądać

Iga Świątek niczym huragan przeszła przez czwartą rundę Roland Garros 2024. Polska potrzebowała zaledwie 40 minut, by pokonać Anastazję Potapową. Było to najszybsze zwycięstwo raszynianki w historii profesjonalnych startów, a także jedna z najszybszych wygranych w historii Wielkiego Szlema. Teraz na reprezentantkę kraju czeka prawdopodobnie trudniejsze zadanie.

Marketa Vondrousova nie ma sposobu na Igę Świątek

Polka zmierzy się z zajmującą szóstą pozycję w rankingu WTA Marketą Vondrousovą. Czeszka to zwyciężczyni ubiegłorocznego Wimbledonu, a także finalistka Roland Garros z 2019 roku. Bez wątpienia należy do czołowych tenisistek świata. W drodze do obecnej fazy turnieju w Paryżu urodzona w 1999 roku zawodniczka pokonała Rebekę Masarovą, Katie Volynets, Chloe Paquet i Olgę Danilović. Do tej pory straciła tylko jednego seta.

Świątek poza thrillerem z Naomi Osaką nie miała problemów z rywalkami. Jako że starcie z Potapową nie wymęczyło organizmu 23-latki, ta prawdopodobnie przystąpi do pojedynku z Vondrousovą w dobrym stanie fizycznym. Polka w tegorocznym Roland Garros pokonała już rodaczkę najbliżej rywalki, Marie Bouzkovą.

Ćwierćfinał paryskiego turnieju będzie piątym oficjalnym pojedynkiem pierwszej rakiety świata przeciwko reprezentantce Czech. W każdym z poprzednich spotkań to Świątek schodziła z kortu zwycięska. Jedno ze starć miało miejsce na Roland Garros. W 2020 roku Polka zwyciężyła 6:1, 6:2.

Iga Świątek – Marketa Vondrousova. Gdzie oglądać? Transmisja TV, online

Spotkanie pomiędzy Igą Świątek a Marketą Vondrousovą rozpocznie się we wtorek, 4 czerwca nie wcześniej jak o godzinie 12:30. Transmisja TV z tego spotkania będzie dostępna na kanale Eurosport 1. Ponadto dostępna jest także transmisja online w serwisie Player.

