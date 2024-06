Legenda wierzy w Igę Świątek. Polka powinna wziąć przykład z Rafaela Nadala

Iga Świątek ma na swoim koncie aż cztery Wielkie Szlemy. 22-latka nie zdobyła jeszcze wielkoszlemowego tytułu na kortach trawiastych. Jej dotychczas najlepszym występem na brytyjskim Wimbledonie było dotarcie do ćwierćfinału w 2023 roku. Iga Świątek na pewno ma ambicję na zwycięstwo w All England Club i na pewno z całych sił postara się to uczynić.

Legenda wierzy w Igę Świątek na Wimbledonie

Legendarny tenisista Mats Wilander uważa, że Iga Świątek jest w stanie tego dokonać. – Myślę, że Iga Świątek będzie miała szansę na tytuł na Wimbledonie – stwierdził w rozmowie z Eurosportem.

Były tenisista zwrócił również uwagę na podejście, jakie Iga Świątek powinna mieć, by zwyciężyć w Wimbledonie. Szwed zwrócił uwagę na sposób myślenia Rafaela Nadala, czyli jej idola. – Myślę, że to, co widzieliśmy u niej, a czego nigdy nie widzieliśmy u Nadala, to fakt, iż Rafa nie zmieniał zbytnio swojej gry na korcie trawiastym. Zdał sobie sprawę, że szanse na wygraną są znacznie mniejsze na Wimbledonie, ale nadal wierzył, że ma szansę na triumf – podkreślił.

– Iga musi zdać sobie sprawę, że ma szansę na wygraną, nawet jeśli zagra swoją grę, nie próbując jej zbytnio zmieniać, ale szanse będą znacznie mniejsze i niż na jakiejkolwiek innej nawierzchni – przyznał.

Mats Wilander: Iga Świątek nie może się frustrować

Zdaniem Wilandera Iga Świątek nie może brać udziału w WImbledonie i się frustrować. – Musi to zrozumieć, że np. trawa nie jej najlepszą nawierzchnią, nie lubi sposobu, w jaki porusza się na korcie trawiastym, nie lubi się ślizgać, albo wręcz odwrotnie – kontynuował.

– Myślę, że jeśli Iga przyjedzie z odpowiednim nastawieniem, wygra Wimbledon – zakończył.

Wimbledon zostanie zainaugurowany 1 lipca. Z kolei w piątek 28 czerwca odbyło się losowanie drabinek. Iga Świątek nie może mówić o szczęściu. Już od samego początku ma pod górkę.

Czytaj też:

Zaskakująca decyzja Igi Świątek. Chodzi o igrzyska olimpijskieCzytaj też:

Coco Gauff jest lepsza od Igi Świątek? Legenda wskazuje na ten szczegół