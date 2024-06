Zaskakujące pożegnanie Piotra Zielińskiego. Gest po kilku kompromitacjach

Osiem sezonów w piłkarskim Neapolu spędził Piotr Zieliński. Pomocnik, który jest jednym z liderów nie tylko klubowym wydaniu, ale również w reprezentacji Polski, oficjalnie żegna się z SSC Napoli. Polak nie zdecydował się przedłużyć wygasającej umowy, a jego nowym pracodawcą będzie mistrz Italii – mediolański Inter.

Serie A: Piotr Zieliński oficjalnie pożegnany przez SSC Napoli

Trzeba przyznać, że Zieliński w trakcie kampanii 2023/24, zwłaszcza wtedy, kiedy wiadomo było o rozstaniu z neapolitańskim klubem, nie był należycie traktowany. Przykład? Polak został wykreślony z rundy wiosennej w Lidze Mistrzów. W Napoli podjęto decyzję, że Zieliński nie znajdzie się na liście piłkarzy uprawnionych do grania w elitarnych rozgrywkach. Dodatkowo „Zielek” był coraz częściej pomijany w wyjściowym składzie mistrzów Italii z sezonu 2022/23.

Choćby z takich względów gest z niedzieli, czyli wrzutka filmiku z pożegnaniem dla Zielińskiego na klubowych profilach Napoli w mediach społecznościowych, można uznać za pewną niespodziankę. I przypudrowanie tego, co wcześniej zdecydowanie zostało zawalone. Głównym winowajcom takiego stanu rzeczy był Aurelio De Laurentiis, czyli właściciel Napoli. Ekscentryczny, mający swoje spojrzenie na futbol i prowadzenie klubu tak, jaki akurat jest… kaprys mającego 75 lat milionera.

Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik odejdą z Juventusu?

Wiele wskazuje na to, że odejście Zielińskiego do Interu nie będzie jedynym ruchem w klubach Serie A, z udziałem reprezentantów Polski. W Juventusie w ostatnich kilku latach kibice byli przyzwyczajeni przynajmniej do jednego Polaka, czyli Wojciecha Szczęsnego. Dołączył do niego również Arkadiusz Milik.

Okazuje się, że latem 2024 obaj mogą pożegnać się z Turynem. O ile w przypadku Milika, sprawa wydaje się być oczywista – choćby ze względu na ambicje piłkarza i rolę, głównie rezerwowego – to już Szczęsny był w Juve zdecydowaną „jedynką”. Juventus czeka jednak najwyraźniej rewolucja kadrowa wraz z przyjściem nowego trenera Thiago Motty.

