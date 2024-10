Iga Świątek kończy współpracę z trenerem! „Jestem gotowa na kolejny krok”

Liderka światowego rankingu poinformowała o rozstaniu z Tomaszem Wiktorowskim w mediach społecznościowych, dziękując mu jednocześnie za trzy sezony pełne sukcesów. Czas ogłoszenia decyzji o zakończeniu współpracy jest jednak co najmniej zaskakujący. W ostatnich tygodniach Świątek wycofywała się z kolejnych turniejów i być może zawirowania związane z posadą szkoleniowca miały na to wpływ.

Świątek zdecydowana na kolejny krok

Polska tenisistka w oświadczeniu przyznała, że jest wdzięczna Wiktorowskiemu za wszystko, co dla niej zrobił. Wspólnie wywalczyli cztery tytuły wielkoszlemowe i odnieśli mnóstwo triumfów w innych imprezach. W dodatku szybko Świątek została numerem jeden w światowym rankingu. Jak sama podkreśla, przyszedł jednak czas na kolejny krok.

„Trener Wiktorowski dołączył do mojego zespołu przed 3 sezonami, gdy bardzo potrzebowałam zmian i świeżego podejścia. Jego doświadczenie, analityczne i strategiczne podejście i ogromna wiedza o tenisie sprawiły, że parę miesięcy później zaczęłam osiągać sukcesy, o których nawet nie marzyłam. Naszym celem było zostanie nr 1 na świecie i to Trener pierwszy wypowiedział to na głos” – przyznała w części oświadczenia.

„Mierzyliśmy wysoko, na każdy turniej jechaliśmy, żeby go wygrać i wraz z Trenerem wygraliśmy kilkanaście turniejów, w tym kolejne 4 Wielkie Szlemy. Nie byłoby tego oczywiście bez całego zespołu, także mojego trenera przygotowania fizycznego i fizjoterapeuty Macieja Ryszczuka oraz psycholog Darii Abramowicz. Trenerze, dziękuję i życzę Trenerowi jak najlepiej. Wiem, że chce Trener spędzić trochę czasu z bliskimi i odpocząć po tych intensywnych 3 latach. Mało kto zasłużył na co najmniej kilkumiesięczne wakacje tak jak Trener” – dodała Polka.

„Z uwagi na tę istotną dla mnie zmianę, daję sobie najbliższe tygodnie na rozpoczęcie współpracy z nowym trenerem. Toczą się już pierwsze rozmowy z trenerami zza granicy, bo czuję, że jestem gotowa na kolejny krok w mojej karierze. Dam znać, gdy podejmę decyzję” – zakończyła.

Świetne liczby Świątek

Skalę pracy, jaką wykonał Wiktorowski, pokazuje fakt, że przed jego przyjściem do teamu Świątek, tenisistka miała na swoim koncie jeden triumf wielkoszlemowy. Teraz ma już pięć takich tytułów, a w dodatku od kwietnia 2022 roku tylko na kilka tygodni straciła pozycję numeru jeden w światowym tenisie.

Łącznie pod wodzą Wiktorowskiego wygrała 19 turniejów rangi WTA i zdobyła brązowy medal olimpijski podczas tegorocznych igrzysk w Paryżu.

