Iga Świątek przekazała świetne wieści! „Mogę dziś dać Wam znać”

Co ciekawe, warto przypomnieć, że Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF) przeniosła finały Billie Jean King Cup z Sewilli do Malagi. Ostatecznie zawody odbędą się od 13 do 20 listopada w Martin Carpena Arena.

Obecność Igi Świątek to rzecz jasna ogromne wzmocnienie dla reprezentacji Polski.

„Widzimy się w Maladze! Cieszę się, że mogę dziś dać Wam znać, że zagram w finałach Billie Jean King Cup. Bardzo się cieszę, że będę mogła zagrać dla swojego kraju i jak zawsze z dumą reprezentować Polskę. Razem z całą ekipą damy z siebie wszystko i po prostu zagramy najlepiej jak możemy. Liczę, że będziecie oglądać i nam kibicować. Do zobaczenia!” – napisała w mediach społecznościowych Świątek.

twitter

To nie jedyne dobre wieści w kontekście Świątek i udziału w imprezach, w których Polka reprezentuje kadrę narodową. Nie tak dawno pojawiły się składy drużyn, które zmierzą się w United Cup 2025. Tam Świątek również nie zabraknie, a do grania w zespole będzie miała m.in. Huberta Hurkacza. Ta rywalizacja zaplanowana jest na przełom 2024 i 2025 roku w Australii (Perth oraz Sydney).

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 22. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w pięciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024) i raz na US Open (2022). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023) i Madrycie (2024). Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i wspomnianej Dosze (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych.

Czytaj też:

Ogromne zamieszanie. Iga Świątek straciła prowadzenie w rankingu WTACzytaj też:

Nowy trener Igi Świątek zabrał głos. Wskazał, co musi poprawić Polka