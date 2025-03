Iga Świątek zaapelowała do kibiców. Polka tak otworzyła Miami Open

W ostatnich kilkunastu dniach ponownie zrobiło się sporo zamieszania wokół Igi Świątek. Wiceliderka rankingu WTA nadal szuka pierwszego wygranego trofeum w 2025 roku. Polka melduje się w ścisłej czołówce kolejnych, ważnych turniejów. Brakuje jednak tzw. kropki „nad i”, co z pewnością powoduje narastającą presję.

Miami Open: Iga Świątek z wygraną na otwarcie. Ważny przekaz Polki

W ostatnich dniach cytowaliśmy m.in. słowa Dawida Celta, który celnie opisywał to, co dzieje się wokół polskiej tenisistki. Wymagania stawiane przed Świątek, co do wygrywania nadal na tak wysokiej częstotliwości, jak w ostatnich niemal dwóch sezonach, wydają się być pozbawione realnej oceny sytuacji w tourze WTA.

Polka zabrała głos w rozmowie z Bartoszem Ignacikiem, relacjonującym i komentującym wydarzenia podczas turnieju na Florydzie. Świątek odniosła się m.in. do swojego wpisu w mediach społecznościowych, gdzie wyjaśniała, jak wyglądał miniony i wygląda obecny czas. Jej codzienność, nie tylko tą typowo tenisową.

– Chciałam pokazać, że każdy zasługuje na własną drogę, a nie cały czas być ocenianym przy każdym... nawet nie powiedziałabym, że potknięciu. Bo cały czas jednak gram ćwierćfinały, półfinały największych turniejów świata. Oczekiwania są wysokie, są nierealistyczne i fajnie by było mieć czasem wsparcie, a nie cały czas nagonkę, że trzeba mocniej, trzeba więcej – przyznała w rozmowie dla Canal+ Sport polska tenisistka.

Jak wyglądał mecz numer 1 polskiej tenisistki w Miami? Co ciekawe, podobnie jak w przypadku turnieju WTA 1000 w Indian Wells, Polka ponownie trafiła na Caroline Garcię. Podczas BNP Paribas Open skończyło się na szybkim triumfie 6:2, 6:0. Tym razem Francuzka postanowiła napsuć więcej krwi Polce przy „rewanżu” ponownie w USA.

Pierwszy set zaczął się jednak bardzo dobrze dla Świątek. Polka rozpoczęła od piorunującego startu. 11 pierwszych punktów padło jej łupem i dopiero przy stanie 2:0 i 30:0 przy podaniu Francuzki, Garcia zdobyła pierwszy punkt. Po 21. minutach było już jednak 5:1, a ostatecznie partia otwarcia skończyła się na wygranej Polki 6:2.

Inaczej wyglądała sytuacja w drugim secie. Analogicznie, po 26. minutach było… 1:3 na niekorzyść Świątek. Polka zdołała szybko odpowiedzieć (3:3), ale Garcia zaczęła grać dobry tenis. Rywalka Świątek miała nawet piłkę setową przy 4:5 z perspektywy Polki i podaniu wiceliderki rankingu WTA. Świątek wyszła jednak obronną ręką ze sporych opałów, wyrównując na 5:5.

Jak to zazwyczaj bywa w tenisie, niewykorzystane sytuacje potrafią się zemścić. Garcia miała 40:0 w kolejnym, 11. gemie drugiego seta. Francuzka popełniła jednak podwójny błąd serwisowy i „wpuściła” Polkę do gry, a po chwili Świątek wykorzystała szansę na break point i wyszła na 6:5 z przełamaniem. Tego już Polka nie wypuściła, wygrywając 7:5 i 2:0 w meczu.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 22. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w pięciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024) i raz na US Open (2022). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023) i Madrycie (2024).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i wspomnianej Dosze (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych.

