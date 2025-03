Kibice zaskoczyli na PGE Narodowym! Czegoś takiego dawno nie było

O działaniu ze strony wspomnianego stowarzyszenia „To My Polacy!” było wiadomo już zdecydowanie wcześniej, zanim wybrzmiał pierwszy gwizdek w piątkowym spotkaniu Polska – Litwa. Zanim na PGE Narodowym można było zobaczyć, a przede wszystkim usłyszeć, charakterystyczny kibicowski sektor, nie zabrakło też specjalnego pochodu na ulicach Warszawy.

Odkąd trybuny warszawskie giganta zapełniły się kibicami, wyczuwalne są naprawdę spore chęci, żeby atmosfera w trakcie meczu reprezentacyjnego była inna niż... zazwyczaj. Sektor zachęca również innych kibiców do tego, żeby wspierać Polaków. Nie ma jednak co ukrywać, kluczowe będzie tutaj dodatkowe zachęcenie ze strony samych piłkarzy, którzy powinni w pierwszym oficjalnym występie w 2025 roku zanotować zwycięstwo. Litwa to w końcu dużo niżej rankingowo notowany rywal.

Reprezentacja Polski walczy o udział w 10. mundialu w swojej historii

Spoglądając na dzieje piłkarskich MŚ, reprezentacja Polski dziewięciokrotnie miała okazję brać udział w najważniejszej imprezie międzynarodowej w futbolu. Mundial to bowiem święto, w które zaangażowane są wszystkie kontynenty, co dodatkowo podkreśla wagę tego niezwykłego, cyklicznego wydarzenia.

Polska zadebiutowała na piłkarskich MŚ w 1938 roku. Wówczas stanęło na jednym meczu, dokładnie 1/8 finału i szaloną porażkę z Brazylią 5:6, po dogrywce. Następnie rok 1974, mundial w RFN, z którego legendarna kadra pod batutą Kazimierza Górskiego, przywiozła medal. Polska była wówczas trzecią siłą świata. Następnie rok 1978 bez podium (miejsca 5-8) i ponownie krążek MŚ, tym razem z trenerem Antonim Piechniczkiem, w Hiszpanii (1982). Do tego jeszcze rok 1986, gdzie na MŚ w Meksyku Polacy zdołali zdobyć tylko jednego gola w turnieju, kończąc na 1/8 finału.

Kolejne MŚ z Polakami przyszły po 16. latach przerwy. Trener Jerzy Engel razem ze swoją drużyną awansował, jako pierwszy zespół ze Starego Kontynentu. Ostatecznie w Korei Południowej i Japonii, zakończyło się na dużym rozczarowaniu i wyeliminowaniu Polaków już w fazie grupowej. Ten scenariusz powtarzał się przy kolejnych dwóch mundialowych okazjach. W Niemczech (2006) i Rosji (2018).

„Grupową klątwę” udało się przełamać w Katarze. W 2022 roku zespół trenera Czesława Michniewicza zdołał zagrać jeden mecz w fazie pucharowej. Polacy przegrali jednak 1:3 z późniejszymi wicemistrzami świata, Francuzami.

Łącznie bilans Polski na turniejach rangi MŚ to 38 meczów, 17 zwycięstw, 6 remisów i 15 porażek. Jeśli mowa o dorobku goli, 49 zdobytych i 50 straconych.

