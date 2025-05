Legenda broni Igi Świątek i uderza w polskich dziennikarzy. Padły ostre słowa!

Iga Świątek w ostatnich tygodniach przegrała w dwóch turniejach na swojej ulubionej nawierzchni, czyli tenisowej mączce. Polka okazała się słabsza podczas WTA 1000 w Madrycie od Coco Gauff, przegrywając w półfinale z Amerykanką. Również z tenisistką z USA Świątek nie zdołała wygrać również w Rzymie. Tym razem padło na Danielle Collins, która ograła polską tenisistkę już w III rundzie turnieju, również WTA 1000.

Andy Roddick o problemach Igi Świątek. Ostre słowa w stronę dziennikarzy

Świątek w najnowszym rankingu spadnie poza podium. Będzie to czwarte bądź piąte miejsce, czyli sytuacja, która nie miała miejsca od kilku ładnych lat. To z jednej strony pokazuje, że mająca 23 lata zawodniczka ma kryzys. Trzeba jednak brać pod uwagę, że konkurencja nie śpi i niektóre rywalki zbliżyły się do poziomu Polki. Ta miała bardzo trudną drugą część sezonu 2024, m.in. ze względu na zamieszanie z kwestią dopingową, do tego przegrany półfinał wymarzonych igrzysk w Paryżu, nie zabrakło również zmiany trenera po kilku latach.

Sporo spadło na głowę Świątek, a wymagania są niezmiennie. W obronę Polkę wziął Andy Roddick, przed laty świetny tenisistka, „jedynka” USA oraz jeden z najlepszych graczy w rankingu ATP w swojej erze.

– Przepraszam, ale jeśli jesteś dziennikarzem, dziennikarzem sportowym w Polsce i miażdżysz co tydzień Igę, jesteś pieprzonym idiotą. Ona jest najlepszą sportsmenką, jaką kiedykolwiek miałeś w kraju. Wiesz, można to porównać z owacją na stojąco, jaką włoscy dziennikarze zgotowali Jannikowi Sinnerowi, gdy pojawił się na turnieju w Rzymie. To swoją drogą, też było śmieszne. Utrudnianie życia Idze za każdym razem, gdy do ciebie mówi, jest po prostu idiotyczne – przyznał Roddick.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 22. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w pięciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024) i raz na US Open (2022). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023) i Madrycie (2024).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i wspomnianej Dosze (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych.

Czytaj też:

Novak Djoković oficjalnie się pożegnał. Szok w świecie tenisa!Czytaj też:

Ogromne ryzyko Igi Świątek. Polka właśnie podjęła decyzję ws. Roland Garros