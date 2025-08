Iga Świątek kontra Aryna Sabalenka. Hitowe starcie na horyzoncie!

Polka niedawno wróciła do rywalizacji po sukcesie w Wimbledonie. Jako wielkoszlemowa mistrzyni z trawiastych kortów w Londynie, Polka zaprezentowała się podczas turnieju WTA 1000 w Montrealu. W Kanadzie Iga Świątek awansowała do IV rundy, gdzie została sensacyjnie wyeliminowana przez Dunkę Clarę Tauson.

WTA 1000 Cincinnati: Będzie hit Iga Świątek – Aryna Sabalenka?

Co ciekawe, dla duńskiej tenisistki był to udany rewanż za porażkę sprzed kilkunastu dni wcześniej. Tauson przegrała wówczas ze Świątek na kortach Wimbledonu. Polska mistrzyni przygotowuje się do kolejnego, ostatniego już wielkoszlemowego wyzwania. Na kortach w Nowym Jorku odbędzie się słynny turniej US Open. Spoglądając na wcześniejsze występy Polki w obecnym sezonie w zmaganiach z serii Wielkiego Szlema, można być optymistycznie nastawionym.

Świątek zanotowała dwa półfinały (Australian Open i Roland Garros) oraz zwycięstwo (Wimbledon). Zanim jednak ruszy US Open, Polka zaprezentuje się podczas turnieju z serii WTA 1000 w Cincinnati. Właśnie rozlosowano turniejową drabinkę. Co ciekawe, Świątek może przed finałową batalią, o ile zdoła do niej dotrzeć, zmierzyć się ze światowa „jedynką” Aryną Sabalenką. Gdyby do tego doszło – na etapie półfinału – doszłoby do małego rewanżu za to, co działo się w wielkoszlemowym starciu w Paryżu. Wówczas w trzech setach lepsza była Sabalenka. Tenisistka z Mińska nie zdołała jednak wygrać Roland Garros 2025, przegrywając finał z Amerykanką Coco Gauff.

Warto dodać, że w turnieju głównym w Cincinnati wystąpią również dwie inne reprezentantki Polski, Magdalena Fręch i Magda Linette.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 23. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023) i Madrycie (2024).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i wspomnianej Dosze (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych.

