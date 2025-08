Sensacja w Montrealu. Świątek zabrała głos po porażce. Jasny przekaz

Iga Świątek niedawno triumfowała podczas Wimbledonu, a swoją zwycięską passę kontynuowała podczas rywalizacji w Montrealu. W czwartej rundzie Polka zmierzyła się z Clarą Tauson. Co ciekawe, obie tenisistki rywalizowały ze sobą niedawno – podczas Wimbledonu, również w czwartej rundzie. Wówczas Iga Świątek triumfowała 6:4, 6:1. Polscy kibice podeszli więc do spotkania z wielkimi nadziejami na to, że ich faworytce uda się powtórzyć sukces sprzed tygodni i zdominować rywalkę.

„Turbulencje” w meczu Igi Świątek. Dominacja w tie-breaku

Niestety, już na początku rywalizacji pojawiły się problemy. Clara Tauson w ekspresowym tempie zanotowała przełamanie i szybko wyszła na prowadzanie 3:1. Polka starała się spychać rywalkę do defensywy, a po widowiskowym returnie pojawiły się szanse na to, aby odrobić stratę. Żadna z nich nie została jednak wykorzystana. Dunka sukcesywnie notowała na swoim koncie kolejne wymiany, a na tablicy wyników było 5:3.

Ale Iga Świątek pokazała swoją waleczność i odrobiła stratę. Doszło do wyrównania – 5:5. Niedługo później okazało się, że o wyniku zadecyduje tie-break. Nie poszedł on jednak po myśli Polki, która zdobyła tylko jeden punkt – po podwójnym błędzie serwisowym przeciwniczki.

Iga Świątek odpadła z turnieju w Montrealu! „Liczyłam na lepszy wynik”

Drugi set meczu zaczął się w bardzo podobny sposób. Dunka ponownie szybko wyszła na prowadzenie 3:1, a następnie powiększyła przewagę, dokładając do rezultatu kolejnego gema zdobytego przy własnym serwisie. Iga Świątek ponownie zaczęła gonić wynik i przełamała rywalkę (4:3 dla Dunki). Clara Tauson odpowiedziała przełamaniem na przełamanie i chwilę później wyszła na prowadzenie 5:3. Wypracowała sobie dwie piłki meczowe i przy pierwszej z nich zakończyła spotkanie, rewanżując się za porażkę w czasie Wimbledonu.

Iga Świątek odniosła się do swojej porażki za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Dziękuję Montreal. Oczywiście liczyłam na lepszy wynik, ale występ przed wami był niesamowitym doświadczeniem. Do zobaczenia następnym razem!” – napisała polska tenisistka.

