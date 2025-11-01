Iga Świątek dla „Wprost”: Kobiety borykają się z nierównościami. Jest wiele do zrobienia

Szymon Krawiec, Magdalena Frindt, „Wprost”: Pamiętasz, kiedy pierwszy raz zarobiłaś własne pieniądze i na co wydałaś?

Iga Świątek: Chyba nigdy o tym nie wspominałam, ale jeśli dobrze pamiętam, to była bodajże zima 2016 r.

Za pierwszą wygraną z turnieju kupiłam sobie telefon, żeby mieć dobry aparat na koncert, na który się wybierałam.

Ostatnio rozmawialiśmy w 2023 r. Miałaś wtedy 16 mln dolarów nagród ze zwycięstw. Minęły dwa lata i WTA w pozycji prize money podaje już kwotę ponad 42,5 mln dolarów. Potroiłaś stawkę. W tenisie gra się również dla pieniędzy?

Faktycznie, w ciągu ostatnich dwóch lat wiele się wydarzyło w mojej karierze. Nagrody pieniężne są niewątpliwie ważne, tym bardziej, że w tenisie kwoty w porównaniu do innych sportów mogą wydawać się niezwykle wysokie. I oczywiście są dużo wyższe niż w wielu dyscyplinach sportu, choć jest to nieco zakrzywiony obraz, o czym też rzadko się mówi.

Dlaczego zakrzywiony?