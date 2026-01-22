Gigantyczna sensacja stała się faktem. Iga Świątek może jej podziękować

Czeszka jest największą sensacją w tegorocznych zmaganiach singlistek w Melbourne. Nikola Bartunkova ma za sobą już dwa trudne wyzwania, z których wyszła obronną ręką. Nastolatka, która w 2023 roku była w finale juniorskiego Wimbledonu, właśnie odprawiła jeden z „koszmarów” Igi Świątek ostatnich dni. Z Australią musiała się bowiem pożegnać Belinda Bencić. Szwajcarka przegrała z Bartunkovą w II rundzie AO 2026 w trzech setach.

Nikola Bartunkova zachwyca w Melbourne! Właśnie pomogła Idze Świątek

Warto przypomnieć, że przed rozpoczęciem wielkoszlemowego grania, Bencić zanotowała kapitalną serię podczas United Cup 2026.

W Sydney Szwajcarka przegrała tylko jeden z dziesięciu meczów – w finale – rywalizując w mikście. Wcześniej była w stanie wygrywać wszystko i w dowodnej konfiguracji, czy to w singlu, czy grze podwójnej. Wreszcie Bencić pokonała w finale United Cup nawet Igę Świątek. Polka zaczęła od wygranego seta 6:3, ale w kolejnych dwóch górą była reprezentantka Helwetów. Dodajmy, Bencić drugą odsłonę wygrała 6:0, wręcz miażdżąc mentalnie wiceliderkę rankingu WTA. To pokazuje, jak dużym potencjałem dysponuje Bencić, która udanie powróciła po macierzyńskiej przerwie do zawodowego tenisa.

Żeby jednak nie było tak różowo, kiedy przyszło do gry w Wielkim Szlemie w Melbourne, już na własny rachunek, Szwajcarka wypadła z rywalizacji w II rundzie. To spore rozczarowanie, tym bardziej że Bencić nie poradziła sobie z dużo niżej notowaną, będącą dopiero na początku zawodowej drogi, rywalką.

Wspomniana Bartunkova jest kwalifikantką. Co ciekawe, wynik spotkania z Bencić dla Czeszki układał się… identycznie, jak dla Świątek w United Cup. Zaczęło się od wygranej 6:3, a następnie Szwajcarka zmiotła przeciwniczkę, wygrywając 6:0. Ostatnia odsłona należała jednak ponownie do czeskiej rewelacji. Bartunkova wygrała 6:4 i zamknęła Bencić – turniejowemu numerowi 10 – drogę po wielkoszlemowe marzenia.

Co tu kryć, przy okazji nieco ułatwiając ścieżkę turniejową… Idze Świątek. Mowa bowiem o tej części drabinki, w której znajduje się ubiegłoroczna półfinalistka Australian Open.

Warto dodać, że Bartunkova w I rundzie również rozprawiła się ze znanym nazwiskiem, także w trzech setach. Czeszka wygrała bowiem z Darią Kasatkiną, która obecnie reprezentuje Australię.

