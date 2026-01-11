Iga Świątek rozsypała się w finale. Niepokojące obrazki z udziałem Polki

Belinda Bencić to obecnie 11. tenisistka rankingu WTA. Szwajcarka w barwach reprezentacji gra bardzo dobrze. Widać to choćby za sprawą jej formy prezentowanej podczas United Cup 2026. Bencić grała w każdym meczu Szwajcarii na pełnym dystansie, tj. w singlu oraz mikście. I na osiem meczów wygrała... komplet ośmiu pojedynków.

Iga Świątek – Belinda Bencić. Kibice nie mogli w to uwierzyć!

Po drugiej stronie siatki stanęła jednak Iga Świątek. Wiceliderka rankingu WTA z pewnością bardzo chciała udanie otworzyć mecz dla reprezentacji Polski. Świątek brała udział w poprzednich dwóch finałach United Cup. Polska przegrywała – w 2024 roku z Niemcami, a w 2025 z USA. W tegorocznej edycji polski zespół rozprawił się z obiema wymienionymi drużynami, wymazując koszmary z przeszłości. Przyszedł zatem czas na to, żeby sięgnąć po tytuł. Tak mogło się przynajmniej wydawać.

Dodatkowy optymizm wynikał z faktu, że Świątek otworzyła mecz od wygranego seta 6:3. Szwajcarka nie mogła odnaleźć rytmu, dodatkowo Polka realizowała założenia taktyczne i wydawało się, że to może być ten dzień, w którym Bencić przegra pierwsze spotkanie w United Cup 2026.

Niestety – z polskiej perspektywy – w drugiej odsłonie stało się to, co bywa coraz częstszym obrazkiem w momentach, w których Polce nie idzie. Świątek w zaledwie 34 minuty przegrała partię 0:6. Dając się przełamać aż trzykrotnie.

Bencić nie zamierzała jednak odpuszczać i po kolejnych kilkunastu minutach ponownie przełamała Polkę, wychodząc w secie trzecim na prowadzenie 4:1. Zbliżenia na twarz Świątek wskazywały, że nasza zawodniczka jest mocno zdenerwowana. I wydaje się, że stawka starcia i coraz pewniejsza rywalka po drugiej stronie, niestety nie pomagały. A wręcz przeciwnie, doprowadziły do scenariusza, który zaczął pisać się po pierwszym secie.

Porażki, drugiej w United Cup (po przegranej z Coco Gauff) na koncie Świątek. Obrazki na korcie w Sydney były mocno niepokojące. Sztab Polki z pewnością będzie musiał odrobić tę surową lekcję.

United Cup 2026: Gdzie i kiedy oglądać Polska – Szwajcaria?

Jako drudzy na korcie pojawią się panowie. W singlu do finału przystąpią Hubert Hurkacz i niezwykle doświadczony Stan Wawrinka. Szwajcar poza obowiązkami zawodniczymi jest również kapitanem swojej reprezentacji. Wawrinka w swojej bogatej karierze m.in. trzykrotnie triumfował w turniejach wielkoszlemowych – Australian Open (2014), Roland Garros (2015) i US Open (2016). Najwyżej w rankingu w karierze był na 3. miejscu ATP.

W przypadku remisu 1:1, czyli wygranej Hurkacza, o zwycięstwie w United Cup zadecyduje mikst. Dotychczas Polska występowała w składzie: Katarzyna Kawa i Jan Zieliński. Po szwajcarskiej stronie na korcie pojawiał się za to duet: Belinda Bencić i Jakub Paul.

Trzecie spotkanie nie będzie za to rozegrane w przypadku wygranej Wawrinki.

Wszystkie mecze United Cup 2026, są pokazywane na antenach Polsatu Sport, a internetowo za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

