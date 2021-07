Niesamowity wyczyn młodego Polaka. Krzysztof Chmielewski w finale igrzysk

Krzysztof Chmielewski w swoim debiucie na igrzyskach olimpijskich awansował do finału zmagań pływaków w stylu motylkowym na 200 metrów. 17-letni Polak uzyskał piąte miejsce w swoim półfinale, a ogółem siódme, co daje mu szansę na powalczenie o medal.

Młody zawodnik reprezentujący klub Muszelki Warszawa uzyskał czas 1:55:29, a do lidera swojego wyścigu – Węgra Kritofa Milaka stracił ponad 3 sekundy. Warto dodać, że Węgier jest aktualnym rekordzistą świata na tej długości i zdecydowanym faworytem do złota. W pierwszym półfinale najlepszy okazał się zawodnik z RPA Chad le Clos, który z wynikiem 1:55:06 zameldował się w finale. W eliminacjach odpadł drugi z Polaków, Jakub Majerski, który uzyskał czas 1:58:91, co dało mu zaledwie 27. pozycję.

Kiedy finał z udziałem Polaka?

Ostatnie miesiące dla Chmielewskiego są bardzo dobre. W mistrzostwach Europy seniorów zajął dziewiąte miejsce, a na mistrzostwach Europy juniorów zdobył złoto. Oczywiście to wszystko na 200 metrów w stylu motylkowym. W wywiadzie dla TVP Sport młody zawodnik powiedział, że był zdziwiony, ponieważ nie sądził, że z takim czasem uda zakwalifikować mu się do finału. Podkreślił również, że teraz nie ma nic do stracenia i to motywuje go do zrobienia jak najlepszego wyniku.

Start finału będziemy mogli obejrzeć już w najbliższą środę 28 lipca. Zawody rozpoczną się około godziny 10:50 polskiego czasu.

