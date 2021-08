Tokio 2020. Siatkarze chcą przełamać klątwę. Polacy zagrają o półfinał igrzysk

Polscy siatkarze są jednymi z faworytów do zdobycia złota olimpijskiego co nie oznacza, że czeka ich łatwe zadanie. Biało-Czerwoni muszą najpierw wygrać z Francuzami, by awansować do półfinału. Tym samym podopieczni Vitala Heynena przełamaliby fatalną passę, ponieważ od ponad 40 lat nie udało im się dojść dalej, niż ćwierćfinał igrzysk.

Polscy siatkarze w 1976 roku sięgnęli po złoto igrzysk olimpijskich. Cztery lata później zajęli miejsce tuż za podium, przegrywając starcie o brązowy medal z Rumunią. Na kolejnych imprezach albo nie startowali, albo kończyli zmagania na ćwierćfinale. Tak było we wszystkich dotychczasowych turniejach olimpijskich organizowanych w XXI wieku, chociaż w ostatnich 21 latach Biało-Czerwoni zdążyli sięgnąć dwukrotnie po mistrzostwo świata i wypracować sobie pozycję jednej z najlepszych ekip globu. Będzie rewanż za Ligę Narodów? Szansę na przełamanie złej passy podopieczni Vitala Heynena otrzymają w Tokio, gdzie w ćwierćfinale igrzysk zmierzą się z Francją. Biało-Czerwoni przystąpią do tego starcia jako zwycięzcy grupy A, w której rozprawili się z Włochami, Wenezuelą, Japonią i Kanadą. Aktualni mistrzowie świata przegrali tylko z Iranem, który ostatecznie znalazł się poza najlepszą ósemką turnieju. Francuzi z kolei zajęli czwarte miejsce w grupie B. Trójkolorowi przegrali ze Stanami Zjednoczonymi, Argentyną i Brazylią, a wygrali z Tunezją i Rosyjskim Komitetem Olimpijskim. Słabsza dyspozycja mistrzów Europy z 2015 roku nie powinna jednak nikogo zmylić. Zespół prowadzony przez Laurenta Tilile ma w swoich szeregach takie gwiazdy jak Earvin N'Gapeth czy Benjamin Toniutti, a sportową jakość potwierdził podczas ostatniej Ligi Narodów, którą zakończył na trzecim miejscu. Wówczas w bezpośrednim starciu z Polską górą byli Trójkolorowi, którzy wygrali 3:2. Kiedy grają polscy siatkarze? Polscy siatkarze rozegrają ćwierćfinałowy mecz z Francją już we wtorek 3 sierpnia o godz. 14:30. Transmisje ze zmagań olimpijskich przeprowadzają stacje TVP 1, TVP Sport oraz Eurosport, a relacje na żywo są dostępne również w serwisach sport.tvp.pl i Eurosport Player. Czytaj też:

