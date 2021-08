Tokio 2020. Przed nami kolejny dzień igrzysk. Kto startuje 3 sierpnia?

Do końca Igrzysk Olimpijskich w Tokio pozostało tylko kilka dni, co nie oznacza jednak końca emocji. Przed nami kolejne eliminacje i finały, a we wtorek 3 sierpnia zobaczymy w akcji m.in. lekkoatletów i kajakarzy. Przypominamy terminarz startów na ten dzień.

Drugi tydzień rywalizacji w Tokio ubiega pod znakiem rywalizacji lekkoatletów. Również we wtorek 3 sierpnia będziemy świadkami zmagań na Stadionie Olimpijskim, kiedy to odbędą się starty biegaczy, młociarek czy tyczkarzy. Tego dnia swój mecz ćwierćfinałowy rozegrają także polscy siatkarze. Program igrzysk na wtorek 3 sierpnia: godz. 2:00, siatkówka, ćwierćfinał Rosja - Kanada



2:05, lekkoatletyka, eliminacje 1500 m mężczyzn

2:20, lekkoatletyka, eliminacje rzutu oszczepem kobiet – grupa A

2:30, kajakarstwo klasyczne, półfinał kobiet K1 200 m

2:44, kajakarstwo klasyczne, półfinał mężczyzn C2 1000 m

2:45, lekkoatletyka, eliminacje 400 m kobiet

3:23, kajakarstwo klasyczne, półfinał kobiet K2 500 m

3:48, gimnastyka artystyczna, finał ćwiczeń na równoważni kobiet

3:50, lekkoatletyka, eliminacje rzutu oszczepem kobiet – grupa B

4:37, kajakarstwo klasyczne, finał kobiet K1 200 m

4:54, kajakarstwo klasyczne, półfinał mężczyzn C2 1000 m

5:47, kajakarstwo klasyczne, półfinał kobiet K2 500 m

6:00, siatkówka, ćwierćfinał Japonia - Brazylia



6:50, podnoszenie ciężarów, mężczyźni do 109 kg

8:58, kolarstwo torowe, eliminacje sprintu drużynowego mężczyzn

9:50, kolarstwo torowe, pierwsza runda sprintu drużynowego mężczyzn

10:00, siatkówka, ćwierćfinał Włochy - Argentyna



10:35, kolarstwo torowe, wyścig o miejsca 7-8 sprintu drużynowego mężczyzn

10:38, kolarstwo torowe, wyścig o miejsca 5-6 sprintu drużynowego mężczyzn

10:41, kolarstwo torowe, wyścig o trzecie miejsce sprintu drużynowego mężczyzn

10:44, kolarstwo torowe, finał sprintu drużynowego mężczyzn

12:10, lekkoatletyka, eliminacje 110 m przez płotki mężczyzn

12:15, lekkoatletyka, eliminacje pchnięcia kulą mężczyzn – grupa A

12:20, lekkoatletyka, finał skoku o tyczce mężczyzn

12:50, podnoszenie ciężarów, finał mężczyzn do 109 kg

13:35, lekkoatletyka, finał rzutu młotem kobiet

13:40, lekkoatletyka, eliminacje pchnięcia kulą mężczyzn – grupa B

14:25, lekkoatletyka, finał 800 m kobiet

14:30, siatkówka, ćwierćfinał Polska – Francja Czytaj też:

Tokio 2020. Joanna Linkiewicz poza finałem igrzysk