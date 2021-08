Szybka porażka i bolesna kontuzja. Polscy zapaśnicy nie poradzili sobie w igrzyskach

Wczesnym rankiem 5 sierpnia do rywalizacji w igrzyskach olimpijskich stanęli kolejni polscy zapaśnicy. Kamil Rybicki startował w kategorii do 74 kilogramów, Roksana Zasina natomiast do 53 kilogramów. Lepiej poszło tej drugiej, ponieważ dotarła do ćwierćfinału, w przeciwieństwie do naszego reprezentanta, który odpadł już po swojej pierwszej walce tego dnia.

Rybicki źle zaczął, Zasina wręcz przeciwnie

Rybicki zmierzył się z Amr Redą Hussenem z Egiptu, a ten po prostu nie dał Polakowi szans na zwycięstwo. To nie była równa walka – zakończyła się wynikiem aż 6:1 na korzyść przeciwnika naszego rodaka.

Nieco bardziej udane zawody ma za sobą Zasina. Ona najpierw pokonała Tatianę Achmetową z Kazachstanu, a starcie to toczyło się w nierównym tempie. Musiało nawet zostać przerwane, ponieważ w pewnej chwili rywalce naszej zawodniczki zaczęła cieknąć krew z nosa. To jednak nie wybiło Polki z rytmu i wygrała z nią pewnie.

Kontuzja przeszkodziła Zasinie

W kolejnej rundzie, czyli ćwierćfinale, Zasina zmierzyła się z Mayu Mukaidą. Nie była faworytką w walce z Japonką i obawy faktycznie się potwierdziły – na tym etapie przegrała 2:12. W uzyskaniu dobrego wyniku przeszkodziły jej także problemy zdrowotne. W jednej z akcji widzieliśmy, jak na twarzy Polki wymalował się grymas bólu. Z kolei już po zakończeniu rywalizacji mocno utykała, prawdopodobnie doznała kontuzji biodra.

W tej sytuacji nie wiadomo, czy Zasina weźmie udział w repasażach.

