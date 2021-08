Tokio 2020. Znów było blisko medalu. Mirosław na czwartym miejscu we wspinaczce sportowej

Reprezentantka Polski jest mistrzynią świata z 2018 i 2019 roku we wspinaczce na czas. W pozostałych konkurencjach niestety nie idzie jej tak dobrze, co potwierdziły zmagania w drugiej części zawodów, boulderingu.

Wyniki Aleksandry Mirosław w pierwszej i drugiej konkurencji

W pierwszej konkurencji Mirosław poszło najlepiej. Był to wyścig na czas, odbywający się w formie eliminacji. O wejście do finału ścigała się z Akiyo Noguchi i z czasem 7,93 sekundy łatwością pokonała Japonkę. Następnie zmierzyła się z Anouck Jaubert z Francji i tu poszło jej jeszcze lepiej, ponieważ Biało-Czerwona pobiła rekord świata z wynikiem 6,84 sekundy. W boulderingu natomiast wypadła fatalnie – nie zaliczyła ani jednej zony i w tej konkurencji była ostatnia. Na szczęście nie wpłynęło to bardzo na jej wynik w klasyfikacji generalnej. Przed trzecim startem była bowiem druga.

Podium nie dla Polki

Przed godziną 15:00 6 sierpnia Mirosław wystąpiła jeszcze we wspinaczce na prowadzenie. W tej konkurencji nie znalazła się w czołówce stawki i przez to przegrała walkę o medal. Co prawda Polka zdobyła tyle samo punktów ile trzecia Akiyo Noguchi, ale musiała jej najniższego miejsca na podium. To efekt tego, że przegrała z Japonką w dwóch z trzech konkurencji. Złoty medal trafił do Janji Garnbret ze Słowenii, a srebrny do Miho Nonaki, także z Japonii.

