Zapytano Bartosza Zmarzlika o zmianę dyscypliny sportu. „Mam nieraz pomysły na szalone rzeczy”

Bartosz Zmarzlik to czterokrotny indywidualny mistrz świata. W poprzednim sezonie sięgnął po tytuł, choć z powodu wykluczenia za nieregulaminowy kevlar opuścił jedną rundę Grand Prix – w Vojens. To pokazało skalę dominacji Polaka w stawce uczestników, która walczy o miano najlepszego żużlowca globu. W perspektywie pojawia się możliwość bicia rekordów największych legend tej dyscypliny sportu. Mowa choćby o Tonym Rickardssonie i Ivanie Maugerze, którzy zgromadzili po sześć tytułów.

Zmiana dyscypliny sportu? „Odległa przyszłość”

Portal speedwayekstraliga.pl przeprowadził niedawno rozmowę ze Zmarzlikiem i zadał m.in. pytanie od kibica, który był ciekawy, czy wychowanek Stali Gorzów zamierza wystartować niebawem w Rajdzie Dakar. To bowiem droga, którą obrała pewna grupa sportowców związana wcześniej z innymi dyscyplinami.

Gdyby Zmarzlik poszedł tą drogą, to nawiązałby do decyzji Adama Małysza, który po zakończeniu kariery skoczka narciarskiego związał się na jakiś czas z rajdami terenowymi. 28-latek jednak podkreśla, że to dla niego odległa przyszłość.

– Nawet coś tam próbowałem w jednej dziesiątej tej dyscypliny, aby zobaczyć jak to jest. Ta możliwość spróbowania była na kompletnym spontanie. Dużo ludzi dookoła pyta o to, bo łączą koniec kariery motosportowej za kilkanaście lat z jazdą w Dakarze. Poczułem trochę jakby takie narzucanie — że jak to, to potem to. Myślę jednak, że to jest w odległej przyszłości. Mam nieraz pomysły na różne fajne, szalone rzeczy, ale na dzisiaj nic mnie poza żużlem nie interesuje — przyznał.

Wciąż jest wiele do zdobycia

To właśnie chęć bicia rekordów i dokładania kolejnych medali najważniejszych imprez sprawia, że Zmarzlikowi żużel się nie nudzi. W Grand Prix trudno znaleźć zawodnika, który byłby w stanie dorównać mu poziomem na przestrzeni całego sezonu, stąd w ostatnich latach tak wyraźna dominacja Polaka.

Jednak oczywistym jest fakt, że nie tylko Grand Prix jest ważne dla czempiona. Zmarzlik bowiem wciąż może śrubować serię zdobytych tytułów w Indywidualnych Mistrzostwach Polski. Nigdy nie zdobył natomiast złotego medalu w Speedway of Nations.

